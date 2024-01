Banh xeo de Loc Yen, especialidad de provincia de Quang Nam

Quang Nam es una tierra con diversas especialidades culinarias; la gente es hábil y trabajadora, gracias a lo cual crea muchos platos deliciosos y famosos, como los fideos Quang, cao lau, arroz con pollo Hoi An, ternera estofada Cau Mong, banh to, pho de yuca... y un preparado que no se puede perder es el banh xeo (panqueque) en la antigua aldea de Loc Yen.