El Puente Dorado en Da Nang

Sun World Ba Na Hills

Da Nang, Vietnam (VNA) - La sensacional belleza del complejo Sun World Ba Na Hills en la ciudad costera central de Da Nang, uno de los destinos turísticos más famosos de Vietnam, ha cautivado a muchos visitantes -tanto nacionales como extranjeros-, incluido el periodista Jack Mortimer, del periódico británico Express.En su artículo publicado el 3 de marzo en el sitio web Express, Mortimer dijo que al pensar en las cosas que los turistas suelen ver en un viaje a Vietnam, es fácil imaginar atracciones como las impresionantes islas de piedra caliza de la bahía de Ha Long o los millones de motocicletas zumbando en Ciudad Ho Chi Minh, pero mucha gente no puede imaginar que hay un complejo turístico con el estilo de un pueblo francés. Eso es exactamente lo que es Ba Na Hills.Compartió que ubicado a unos 45 minutos en auto de la ciudad de Da Nang , Ba Na Hills es un complejo que tiene como objetivo recrear la sensación de un viaje a Francia.Al llegar a Ba Na Hills, lo primero que ven los turistas es el Puente Dorado , una plataforma de 150 metros de largo aparentemente sostenida por dos enormes manos, hecha de fibra de vidrio diseñada para parecerse a la piedra. Inaugurado por primera vez en 2018, el puente atrae a muchos turistas de todo el mundo, así que asegúrese de dedicar tiempo suficiente para caminar sobre él y obtener las mejores vistas.Sin embargo, le emocionó un pueblo de estilo europeo en la cima de las colinas de Ba Na. Todo lo que el visitante pueda imaginar encontrar en un pueblo francés está presente: una iglesia católica con confesionario, una serie de pintorescos restaurantes que ofrecen vino almacenado en una bodega en lo profundo de la montaña, e incluso varios autos franceses antiguos cubiertos de ramos de flores.El autor comentó que el sitio puede estar increíblemente lleno de gente, sin embargo, es un día que pocos olvidarán y, con una tarifa de entrada de 850 mil dongs (35 dólares) para adultos y 700 mil dongs (28,2 dólares), tiene un valor increíble para el dinero.Esta no es la primera vez que Sun World Ba Na Hills es honrado por los medios internacionales. Recientemente, la revista Sassy de Hong Kong (China) ha sugerido experiencias que los visitantes no pueden perderse cuando vengan a Da Nang, la más destacada de las cuales es tomar el teleférico hasta el pico Ba Na para ver el Puente Dorado.Sun World Ba Na Hills, que entró en funcionamiento en 2009, hasta ahora siempre ha mantenido la imagen de una zona turística emblemática no sólo de Da Nang. En especialmente con el lanzamiento del Puente Dorado hace cinco años, Sun World Ba Na Hills ha contribuido a acercar al mundo el turismo de Da Nang, en particular, y Vietnam, en general, afirmando su posición en el mapa turístico mundial.El año 2023 marcó la cuarta vez consecutiva que Sun World Ba Na Hills Resort recibió el título de "Parque temático líder en Asia 2023" por parte de los World Travel Awards en la 30ª edición de los WTA World Travel Awards en Asia y Oceanía./.