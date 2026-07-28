Bitácora electrónica reduce en 70% tiempo de inspección de pesqueros en ciudad vietnamita

​Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Ciudad Ho Chi Minh, en colaboración con la empresa Hiep Luc Phat Trien Viet, organizó una sesión de capacitación sobre la instalación y el uso de la bitácora electrónica de pesca en teléfonos inteligentes para propietarios y capitanes de embarcaciones locales.

Se trata de un paso crucial en el proceso de digitalización del sector pesquero, con el objetivo de garantizar la transparencia del origen de los productos del mar y apoyar los esfuerzos para lograr el levantamiento de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE).

Los pescadores que operan embarcaciones de entre 12 y 24 metros de eslora recibieron formación sobre el registro digital de datos relacionados con el combustible, el hielo, el volumen de capturas por lance de red y la transmisión en línea de esta información al sistema de gestión.

Según los usuarios, esta aplicación simplifica los procedimientos frente a los registros tradicionales en papel, que suelen deteriorarse debido a las condiciones marítimas, al tiempo que reduce considerablemente la carga administrativa.

Truong Tan Huong, responsable de la dirección del puerto pesquero de Loc An, destacó que la adopción de la bitácora electrónica permite reducir en un 70% la carga de trabajo de inspección para el personal portuario.

Desde el punto de vista técnico, Tran Thai Son, director de la empresa Hiep Luc Phat Trien Viet, explicó que el software funciona como una “caja negra” integrada, capaz de almacenar con precisión el historial de navegación y los datos del GPS incluso cuando se pierde la señal en el mar. La información se sincroniza automáticamente cuando el buque se acerca a la costa, garantizando la integridad de los datos sin posibilidad de modificación o eliminación.

Pham Thi Na, directora adjunta del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que acelerar este proceso de digitalización es una necesidad urgente para lograr una gestión precisa e inmediata de los datos.

De los aproximadamente dos mil barcos de la ciudad sujetos a esta obligación, alrededor del 20% ya cuentan con el sistema instalado. Las autoridades locales y los proveedores tecnológicos se han comprometido a completar la instalación para toda la flota regulada antes de finales de año.

El objetivo final es que el sistema pueda funcionar de manera sincronizada a partir del 1 de mayo de 2027, garantizando la trazabilidad de los productos pesqueros conforme a los estándares internacionales./.

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Đặng Thu Trang