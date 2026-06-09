Política

Buque escuela Le Quy Don culmina con éxito misión internacional de entrenamiento marítimo

El buque escuela Le Quy Don de la Armada de Vietnam regresó a Nha Trang tras completar una misión internacional de entrenamiento y cooperación naval en Tailandia y Camboya.

El buque escuela Le Quy Don (286) de la Armada Popular de Vietnam regresa a Nha Trang (Fuente: qdnd.vn)
El buque escuela Le Quy Don (286) de la Armada Popular de Vietnam regresa a Nha Trang (Fuente: qdnd.vn)

Nha Trang, Vietnam (VNA) - El buque escuela Le Quy Don (286) y una delegación de la Armada Popular de Vietnam regresaron el 8 de junio a la ciudad de Nha Trang, en la provincia de Khanh Hoa, tras completar con éxito su misión internacional de 2026, que incluyó un programa de entrenamiento marítimo de larga distancia.

La delegación, encabezada por el coronel Lai Hong Dong, subdirector de la Academia Naval, fue recibida en el puerto por el contralmirante y profesor asociado Ngo Thanh Cong, director de la Academia Naval, junto con oficiales, docentes y cadetes de la institución.

Durante la misión, el buque recorrió más de 1.600 millas náuticas para realizar visitas e intercambios con la Armada Real de Tailandia y la Armada Real de Camboya, al tiempo que llevó a cabo actividades de formación práctica intensiva para los cadetes de la Academia Naval.

tau-buom-286-cap-cang-tai-nha-trang-4.jpg
La delegación del buque escuela Le Quy Don (Fuente: VNA)

En las ciudades de Sattahip, en Tailandia, y Sihanoukville, en Camboya, la delegación efectuó visitas de cortesía a autoridades navales, participó en actividades de intercambio deportivo, recorrió sitios culturales y turísticos de interés y ofreció recepciones a bordo del buque.

Estas actividades contribuyeron a promover la imagen de Vietnam, de su pueblo y de la Armada Popular de Vietnam, al tiempo que fortalecieron la amistad, la cooperación, el entendimiento mutuo y la confianza entre las fuerzas navales de Vietnam, Tailandia y Camboya.

La travesía también permitió brindar entrenamiento práctico en alta mar a los cadetes de la 67.ª promoción de la Academia Naval, reforzando sus conocimientos profesionales, sus habilidades marineras y su capacidad operativa en condiciones reales./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Armada de Vietnam #cooperación naval #ASEAN #entrenamiento marítimo
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Buque de Armada tailandesa realiza visita de amistad a Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)

Buque de Armada tailandesa realiza visita de amistad a Ciudad Ho Chi Minh

El buque HTMS Prachuap Khiri Khan, de la Armada Real de Tailandia, arribó hoy al puerto internacional de Nha Rong-Khanh Hoi, en Ciudad Ho Chi Minh, para iniciar una visita de amistad que se prolongará hasta el 23 de mayo, en el marco de las celebraciones por el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia (1976-2026).

Ver más

El primer ministro Le Minh Hung interviene en la sesión inaugural del Tercer Foro del Futuro de la ASEAN. Foto: VNA.

Inauguran en Hanoi Foro del Futuro de ASEAN 2026

El Foro del Futuro de la ASEAN 2026 fue inaugurado en Hanoi con la participación de líderes regionales para debatir sobre paz, prosperidad, inteligencia artificial, seguridad y la Visión ASEAN 2045.

El viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional de Vietnam, general Phan Van Giang, entrega un obsequio conmemorativo al ministro de Defensa de Tailandia, teniente general Adul Boonthumjaroen. (Foto: qdnd.vn)

Vietnam y Tailandia profundizan su cooperación en materia de defensa

El viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional de Vietnam, general Phan Van Giang, sostuvo hoy en esta capital una reunión con el ministro de Defensa de Tailandia, teniente general Adul Boonthumjaroen, quien acompaña al primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, durante su visita oficial a Vietnam y su participación en el III Foro del Futuro de la ASEAN.

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, y delegados. (Fuente: VNA)

Vietnam fortalece cooperación entre partidos políticos regionales

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, recibió hoy en Hanoi a los jefes de las delegaciones de los Partidos políticos (PP) del Sudeste Asiático que se encuentran en el país para el Coloquio "El papel de los Partidos Políticos en la construcción de la comunidad de la ASEAN".

Las primeras damas escuchan una presentación sobre el arte de la caligrafía vietnamita. (Foto: VNA)

Esposas de premieres de Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia visitan Templo de Literatura de Hanoi

Dao Thi Bich Thuy, esposa del primer ministro de Vietnam, acompañada por Vandara Siphandone, esposa del primer ministro de Laos; Pich Chamony, esposa del primer ministro de Camboya; y Thananon Niramit, esposa del primer ministro de Tailandia, realizó hoy una visita al Templo de la Literatura de Hanoi, en el marco de las actividades de la visita oficial de las delegaciones a Vietnam.

La miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidenta del Frente de la Patria, Bui Thi Minh Hoai, recibe a Xian Hui vicepresidenta del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. (Fuente: VNA)

Vietnam y China impulsan los intercambios entre sus pueblos

La miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidenta del Frente de la Patria, Bui Thi Minh Hoai, recibió hoy en Hanoi a Xian Hui vicepresidenta del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), de visita de trabajo en el país.

El doctor Gnel Rattha, presidente de la Asociación de Empresarios Camboya-Rusia. (Fuente: VNA)

Camboya prioriza consolidar la confianza estratégica con Vietnam

El significado principal de la visita a Vietnam del primer ministro de Camboya, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, radica en consolidar la confianza estratégica entre ambos países, así afirmaron especialistas camboyanas en las entrevistas concedidas a la Agencia Vietnamita de Noticias.