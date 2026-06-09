Buque escuela Le Quy Don culmina con éxito misión internacional de entrenamiento marítimo

Nha Trang, Vietnam (VNA) - El buque escuela Le Quy Don (286) y una delegación de la Armada Popular de Vietnam regresaron el 8 de junio a la ciudad de Nha Trang, en la provincia de Khanh Hoa, tras completar con éxito su misión internacional de 2026, que incluyó un programa de entrenamiento marítimo de larga distancia.



La delegación, encabezada por el coronel Lai Hong Dong, subdirector de la Academia Naval, fue recibida en el puerto por el contralmirante y profesor asociado Ngo Thanh Cong, director de la Academia Naval, junto con oficiales, docentes y cadetes de la institución.



Durante la misión, el buque recorrió más de 1.600 millas náuticas para realizar visitas e intercambios con la Armada Real de Tailandia y la Armada Real de Camboya, al tiempo que llevó a cabo actividades de formación práctica intensiva para los cadetes de la Academia Naval.

La delegación del buque escuela Le Quy Don (Fuente: VNA)

En las ciudades de Sattahip, en Tailandia, y Sihanoukville, en Camboya, la delegación efectuó visitas de cortesía a autoridades navales, participó en actividades de intercambio deportivo, recorrió sitios culturales y turísticos de interés y ofreció recepciones a bordo del buque.



Estas actividades contribuyeron a promover la imagen de Vietnam, de su pueblo y de la Armada Popular de Vietnam, al tiempo que fortalecieron la amistad, la cooperación, el entendimiento mutuo y la confianza entre las fuerzas navales de Vietnam, Tailandia y Camboya.



La travesía también permitió brindar entrenamiento práctico en alta mar a los cadetes de la 67.ª promoción de la Academia Naval, reforzando sus conocimientos profesionales, sus habilidades marineras y su capacidad operativa en condiciones reales./.