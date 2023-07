Prestan mayor atención a mejorar la calidad de atención médica para las personas mayores. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam necesita convertir los desafíos del envejecimiento de la población en oportunidades para el desarrollo socioeconómico, comentaron expertos demográficos.El envejecimiento poblacional es una tendencia común no solo en Vietnam sino también a nivel mundial, señalaron y enfatizaron la importancia de cambiar el pensamiento sobre la población anciana, considerándola como contribuyente importante al proceso de desarrollo socioeconómico y no solo como beneficiaria de asistencias sociales.Resulta necesario asegurar ingresos, crear empleos adecuados, construir un sistema sólido de fondos de pensiones, completar redes de seguridad social, mejorar el sistema de atención médica, así como apuntar al desarrollo y aplicación de tecnología avanzada para que el proceso de envejecimiento de la población ocurra de forma dinámica, con la garantía de salud y aportes positivos a la sociedad de los adultos mayores.Según los demógrafos, la demanda de este grupo poblacional brindará oportunidades como la creación de nuevos mercados, la socialización y la movilización máxima de los recursos para resolver de manera efectiva el problema del envejecimiento de la población.Sin embargo, es necesario mantener firmemente la tasa de fecundidad de reemplazo para que, en el futuro, Vietnam tenga un tamaño de población adecuado con el área territorial, asegurando el equilibrio entre las edades y la estabilidad de la población en edad laboral, subrayaron.De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Vietnam constituye uno de los países del mundo con mayor ritmo de envejecimiento poblacional Según los datos de la Oficina General de Estadística, en 2011, el país entró oficialmente en el período de envejecimiento de la población, con una proporción de los adultos mayores de 65 años del siete por ciento de la población nacional.El director general adjunto del Departamento General de Población y Planificación Familiar del Ministerio de Salud, Pham Vu Hoang, indicó que el ritmo del envejecimiento ocurre mucho más rápido que el crecimiento de la población.El envejecimiento de la población va acompañado de una mayor necesidad de seguir trabajando, pero no se ha asociado con una mejora de la salud de las personas mayores.La disminución de la productividad laboral y del crecimiento económico figura entre los desafíos generados por el envejecimiento de la población en Vietnam, indicó.Ante la situación, según Pham Vu Hoang, los planificadores de políticas deben prestar una mayor atención a las soluciones y las condiciones para adaptar al envejecimiento de la población y preparar una sociedad con creciente tasa de adultos mayores./.