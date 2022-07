Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) Representantes vietnamitas y extranjeros debatieron hoy durante una reunión de consulta organizada en Hanoi, en forma virtual y presencial, las experiencias para promover las potencialidades de la energía eólica en alta mar en el país.



Al intervenir en el encuentro, Truong Duc Tri, subjefe de la Administración General de Mares e Islas de Vietnam, informó que en la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), la nación indochina se comprometió a llevar las emisiones netas a "cero" a mediados del siglo XXI.



Vietnam considera el desarrollo de la energía eólica marina como uno de los pasos importantes para la transición de la energía fósil a las verde y limpia, con el fin de cumplir sus palabras lanzadas en la COP26, reiteró.



Sin embargo, aún existen muchas dificultades y obstáculos en el proceso de evaluación de los expedientes de propuestas de medición de viento, levantamiento geológico y topográfico en el mar; además, Vietnam no tiene regulaciones sobre el suministro de datos de encuestas para los proyectos relativos a la energía eólica marítima a las agencias de gestión estatales, indicó.



A la vez, Sirpa Jarvenpaa, directora del Fondo de Transformación Energética del Sudeste Asiático, dijo que Vietnam planea desarrollar alrededor de siete gigavatios de energía eólica marina para 2030 y 54 en 2045.



Para conseguir el objetivo, Vietnam necesita realizar encuestas en las áreas en alta mar en aras de identificar posibles ubicaciones para el desarrollo de la mencionada energía, subrayó.



Al mismo tiempo, exhortó a prestar atención al otorgamiento de licencias a las unidades concernientes para poder realizar sondeos en una zona marina suficiente, con vistas a apoyar al Gobierno vietnamita en la toma de decisiones sobre áreas adecuadas para el desarrollo de la energía eólica en alta mar.



Mientras Sebastian Hald Buhl, representante del consorcio T&T y Orsted (Dinamarca), consideró necesario garantizar el uso eficiente de los recursos eólicos marinos de Vietnam mediante la aplicación de criterios de precalificación al aprobar y otorgar certificados de permiso de estudios en las aguas.



La industria de energía eólica marina del estado sudesteasiático no podrá desarrollarse si a los inversores no se les otorga licencia de investigación, apuntó.

En la ocasión, los participantes discutieron la estrategia de desarrollo de esa materia de Vietnam hasta 2030 y con visión hacia 2050 y soluciones para explotar con eficiencia las potencialidades de la energía eólica en alta mar en la nación indochina./.