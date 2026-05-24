Camboya reduce su previsión de crecimiento económico para 2026 al 4,2%

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Phnom Penh (VNA) – El Gobierno de Camboya redujo su previsión de crecimiento económico para 2026 al 4,2%, frente al 5% proyectado anteriormente.

Según el marco fiscal de mediano plazo para 2027-2029, publicado recientemente por el primer ministro Hun Manet, Camboya atraviesa una etapa de transición en medio de crisis mundiales prolongadas, entre ellas el aumento del proteccionismo, las guerras comerciales, las tensiones geopolíticas y geoeconómicas, así como los impactos cada vez más graves del cambio climático y los desastres naturales.

En particular, el informe señala tres tormentas consecutivas que afectaron a Camboya durante los últimos dos años, además de las políticas de aranceles recíprocos introducidas bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump, la disputa fronteriza entre Camboya y Tailandia y la inestabilidad en Oriente Medio que desencadenó una crisis energética.

La previsión de crecimiento para 2027 también fue rebajada al 5% desde el 5,5%, debido a los efectos persistentes de la desaceleración de 2026. No obstante, el Gobierno proyecta que el crecimiento repuntará hasta un promedio de alrededor del 5,5% a medio plazo entre 2028 y 2029, a medida que las actividades socioeconómicas regresen gradualmente a las condiciones previas a la crisis./.

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