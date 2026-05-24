Campeonatos asiáticos de lucha se inauguran en ciudad de Da Nang

​Da Nang, Vietnam (VNA) – Los Campeonatos Asiáticos Sub-17 y Sub-23 de 2026 de la United World Wrestling (UWW) fueron inaugurados el 23 de mayo en la ciudad vietnamita de Da Nang, con la participación de cerca de 900 atletas provenientes de 25 países y territorios de Asia.

La competición se celebra del 23 de mayo al 9 de junio en el centro deportivo Tien Son y el parque de playa My Khe. Las pruebas se disputan en cuatro modalidades: lucha libre, lucha grecorromana, lucha femenina y lucha de playa Sub-17.

La selección nacional de lucha de Vietnam ha inscrito atletas tanto en las categorías Sub-23 como Sub-17, en las ramas masculina y femenina, con el objetivo de lograr sus mejores resultados en el certamen continental.

Según el comité organizador, las competiciones de lucha grecorromana Sub-23 incluyen categorías de peso de 55 kg a 130 kg, mientras que la lucha libre masculina abarca divisiones de 57 kg a 125 kg. Las pruebas femeninas de lucha libre comprenden categorías de 50 kg a 76 kg.

En la categoría Sub-17, la lucha grecorromana incluye divisiones de 45 kg a 80 kg, la lucha libre masculina de 45 kg a 80 kg y la lucha libre femenina de 40 kg a 73 kg.

Durante la ceremonia inaugural, Tao Viet Hai, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Da Nang, afirmó que la continua organización de torneos continentales y mundiales de lucha por parte de la ciudad demuestra no solo la creciente capacidad de Vietnam para albergar eventos deportivos internacionales, sino también el fuerte desarrollo del deporte de alto rendimiento y los esfuerzos de integración internacional de la ciudad.

Señaló además que apenas dos semanas antes, Da Nang acogió con éxito la Serie Mundial de Lucha de Playa 2026, dejando impresiones positivas entre los participantes internacionales gracias a su organización profesional, hospitalidad y dinámico entorno deportivo.

El éxito de ese torneo, añadió, ha dado un nuevo impulso a Da Nang para albergar los campeonatos asiáticos de este año./.

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