Panorama de Laguna Golf Lang Co (Foto: lagunalangco.com)

Thua Thien-Hue, Vietnam (VNA)- Laguna Golf Lang Co, en la provincia centrovietnamita de Thua Thien-Hue, se convirtió en uno de los primeros campos de golf de Vietnam en unirse a la red exclusiva de destinos de Asian Tour , organismo que rige oficialmente ese deporte profesional en Asia.Para formar parte de la red, Laguna Golf Lang Co ofrece a sus miembros e invitados una amplia gama de instalaciones y servicios en condiciones preparadas para los torneos durante todo el año.Entre los principales beneficios, los miembros del Asian Tour podrán jugar y practicar en todos los campos dentro de su red, así como disfrutar de un encuentro directo con los mejores golfistas de la región.Ubicado dentro del resort internacional Laguna Lang Co, el campo de 18 hoyos, par 71, constituye la sede del torneo Faldo Series Asia Gran Final, que cuenta con la participación de muchos de los golf istas jóvenes más galardonados de la región.Ubicado entre las montañas y un mar con dunas de arena que es perfecta para el golf, el sitio es descrito por el reconocido golfista británico Nick Faldo como una de las mejores obras arquitectónicas./.