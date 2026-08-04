Can Tho impulsa el aprendizaje del vietnamita para niños de minorías étnicas antes de su entrada al primer grado

Can Tho, Vietnam (VNA) – A partir del curso escolar 2026-2027, más de 8.000 niños pertenecientes a minorías étnicas en la ciudad de Can Tho recibirán clases gratuitas de refuerzo del idioma vietnamita antes de comenzar el primer grado.



El programa contará con un presupuesto estimado de más de 161.500 dólares estadounidenses provenientes del presupuesto estatal, con el objetivo de ayudar a los menores a superar las barreras lingüísticas, ganar confianza en la comunicación, integrarse en el entorno escolar y mejorar su rendimiento académico desde los primeros años de formación.



Durante el curso escolar 2025-2026, Can Tho registró 51.910 alumnos que ingresaron al primer grado, de los cuales 10.857 eran niños de minorías étnicas, lo que representa casi el 21% del total.



Según la directora del Departamento de Educación y Formación de Can Tho, Tran Thi Huyen, actualmente 8.067 niños de minorías étnicas presentan limitaciones en la comunicación en vietnamita y necesitan apoyo antes de iniciar la educación primaria. Esta cifra equivale al 74,3% de los alumnos de minorías étnicas que se preparan para ingresar al primer grado.



Para el curso 2026-2027, la ciudad prevé organizar clases de refuerzo del idioma vietnamita para 8.059 niños, con la participación de 319 docentes. Cada maestro estará a cargo de un aula y orientará directamente a los pequeños en el proceso de familiarización con el idioma utilizado en la escuela, ayudándolos a reducir las dificultades de adaptación al pasar del entorno familiar al académico.



El programa estará dirigido a niños de minorías étnicas que viven en zonas donde existen limitaciones en el uso cotidiano del vietnamita. Se trata de una política educativa aplicada en numerosas localidades con una importante presencia de comunidades étnicas minoritarias, con el propósito de elevar la calidad de la enseñanza desde el nivel primario.



Expertos en educación señalan que el idioma vietnamita constituye una herramienta fundamental para que los estudiantes puedan adquirir conocimientos en todas las asignaturas. Los niños que aún no dominan el idioma suelen enfrentar dificultades en la comprensión lectora, la comunicación con profesores y compañeros, lo que afecta sus resultados académicos y su desarrollo durante los primeros años escolares.



Para ejecutar el programa, la ciudad de Can Tho prevé destinar más de 161.500 dólares a la adquisición de materiales educativos para los alumnos, documentos de enseñanza para los profesores y la organización de las clases. Cada niño participante recibirá un conjunto de útiles y materiales de estudio con un apoyo máximo de 3,85 dólares por curso; mientras que cada docente recibirá un paquete de materiales didácticos con una ayuda máxima de 13,10 dólares por persona y curso.



Los centros educativos priorizarán la asignación de profesores con preparación profesional y experiencia, especialmente aquellos que conozcan las lenguas de las comunidades étnicas y comprendan sus costumbres y culturas locales.



Esto permitirá mejorar la eficacia de la enseñanza, crear un ambiente más cercano y estimular a los niños a comunicarse con mayor confianza y utilizar progresivamente el idioma vietnamita en sus actividades diarias y escolares.



El programa tiene como objetivo preparar a los niños de minorías étnicas para su ingreso al primer grado, fortalecer sus habilidades comunicativas y facilitar el acceso al programa educativo general, contribuyendo al mismo tiempo a reducir las brechas de oportunidades educativas entre distintas regiones.



El refuerzo del vietnamita antes de comenzar el primer grado es considerado una solución a largo plazo para mejorar la calidad educativa en las zonas habitadas por comunidades étnicas minoritarias, favorecer el desarrollo de recursos humanos y garantizar la igualdad en el acceso a la educación.



Con una sólida base lingüística, los estudiantes podrán asimilar mejor las lecciones, reducir el riesgo de retraso escolar o abandono debido a dificultades de comunicación y contar con mejores condiciones para un desarrollo integral en los siguientes niveles educativos./.



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