Can Tho, Vietnam (VNA) La ciudad sureña vietnamita de Can Tho propuso promover la atracción de inversiones con socios surcoreanos en campos de producción industrial a gran escala, declaró Nguyen Van Hieu, secretario del Comité municipal del Partido, al reunirse hoy aquí con el cónsul general surcoreano, Shin Choong Il.En la cita, Nguyen Van Hieu enfatizó que los dos países se han fijado el objetivo de elevar el valor del intercambio comercial bilateral a 100 mil millones de dólares este año y a 150 mil millones de dólares para 2030.Con tal de lograr este objetivo, destacó el papel y la contribución de las agencias representativas de Corea del Sur en Vietnam, incluido el Consulado General en Ciudad de Ho Chi Minh, así como personalmente Shin Choong Il en el cargo de Cónsul General.Indicó dos proyectos claves de Asistencia Oficial para el Desarrollo en Can Tho que son las Incubadoras de Tecnología Industrial Vietnam-Corea del Sur, con un valor de inversión total de 21,13 millones de dólares, y el proyecto a favor de la mecanización de la agricultura vietnamita, con una inversión total de unos 1,9 millones de dólares.Agregó que Corea del Sur tiene fortalezas en la industria a gran escala, la agricultura de alta tecnología y el comercio y los servicios, las cuales constituyen bases sólidas para promover la cooperación bilateral a través de proyectos específicos, tales como la construcción de un centro para vincular, producir, procesar y consumir productos agrícolas en el Delta del Mekong en Can Tho, y los centros de logística.Por su parte, Shin Choong Il expresó su confianza en las buenas relaciones de cooperación entre Vietnam y Corea del Sur, así como en el fuerte desarrollo de la ciudad de Can Tho.Además, el diplomático prometió que en su cargo actuará como un puente para ampliar la cooperación bilateral, ayudando a muchas delegaciones empresariales surcoreanas y Vietnam, en general, y a Can Tho, en particular, para explorar oportunidades de inversión.Según el Departamento de Asuntos Exteriores de Can Tho, en los primeros nueve meses de 2023, las exportaciones vietnamitas al mercado surcoreano obtuvieron unos 21,08 millones de dólares. Los principales rubros de exportación son productos del mar, productos agrícolas y agrícolas procesados, prendas de vestir, artículos farmacéuticos y medicamentos veterinarios. Mientras tanto, las importaciones vietnamitas fueron valoradas en 2,34 millones de dólares./.