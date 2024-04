Can Tho (VNA)- El secretario del Comité partidista de la ciudad sureña de Can Tho, Nguyen Van Hieu, sostuvo una sesión de trabajo con Ginny Chapman, encargada de negocios de la Embajada de Nueva Zelanda en Vietnam.En la cita la víspera, Nguyen Van Hieu destacó la creciente relación entre Vietnam en general y Can Tho en particular con Nueva Zelanda a lo largo de los años, expresando su esperanza de que las dos partes lleven a cabo más actividades prácticas para promover aún más la colaboración entre Can Tho y Nueva Zelanda basándose en las fortalezas de cada parte.Enfatizó que las dos partes podrían ampliar su cooperación en los campos de la agricultura de alta tecnología, la educación y la formación, las energías renovables, las tecnologías de la información, la economía verde, la economía circular y el sector inmobiliario, entre otros.Para promover aún más la cooperación bilateral, especialmente en los campos de la agricultura, el cambio climático, la educación y la formación, Can Tho planea enviar una delegación de trabajo a Nueva Zelanda en septiembre de 2024, dijo el funcionario.Por su parte, Ginny Chapman afirmó que el Sudeste Asiático en general y Vietnam en particular son siempre una máxima prioridad en los asuntos exteriores de Nueva Zelanda.Para la región del delta del Mekong, Nueva Zelanda tiene y tendrá una cooperación más amplia en el sector agrícola.Además, Nueva Zelanda espera establecer vínculos más estrechos con los principales centros de investigación en Can Tho y ofrecerá becas para que los funcionarios de la ciudad completen programas de capacitación en inglés y otros programas de corta duración.Según el Departamento Municipal de Relaciones Exteriores, en 2023 Can Tho exportó bienes por valor de 7,91 millones de dólares, principalmente productos acuáticos, prendas de vestir y productos agrícolas, a Nueva Zelanda, mientras que importó productos por valor de 7,6 millones de dólares del país oceánico./.