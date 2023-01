Hanoi (VNA)- La Embajada de Vietnam en el Reino Unido informó que la Corte Suprema del país europeo dictaminó el 6 de enero que Ronan Hughes , jefe de una red de tráfico ilegal de personas que causó la tragedia de 39 vietnamitas fallecidos en el condado británido de Essex en 2019, debe pagar 218 mil 820 dólares) en compensación a las familias de las víctimas.En una rueda de prensa ordinara del Ministerio de Relaciones Exteriores, efectuada hoy en Hanoi, la portavoz adjunta de la cartera, Pham Thu Hang, dijo que este es solo un fallo inicial, y su aplicación puede ser complicada, ya que lleva un tiempo relativamente largo de acuerdo con la ley del Reino Unido.En caso de que Hughes, quien cumple una condena de 20 años de prisión, no ejecuta el fallo, recibirá dos años más de cárcel, dijo.La vocera agregó que la Cancillería orientó a la Embajada de Vietnam en el Reino Unido que siga de cerca el caso, actualice la información y esté lista para implementar las medidas necesarias para garantizar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos vietnamitas.El 23 de octubre de 2019, 39 vietnamitas fueron encontrados muertos en la parte trasera de un camión refrigerado en Essex , cerca de Londres, no lejos de la terminal del ferry a donde había llegado desde Bélgica.Las autopsias concluyeron que la causa provisional de la muerte de las víctimas fue una combinación de hipoxia o privación de oxígeno e hipertermia o sobrecalentamiento en un espacio cerrado.El 22 de enero de 2021, el Tribunal de Old Bailey de Londres condenó a cuatro contrabandistas de personas a 78 años combinados de cárcel por 39 cargos de homicidio involuntario y conspiración de tráfico humano./.