Hanoi, (VNA)- Desde hace mucho tiempo, el canto Then se ha mantenido como un tesoro para el grupo étnico Tay en la aldea de Pheo, comuna de Xuan Giao, distrito de Bao Thang, provincia de Lao Cai.

Nong Van Sin ha interpretado el canto Then por más de 30 años. (Fuente: VNP)

Nong Van Sin nos comentó que empezó a cantar el Then desde que era niño. Durante más de 30 años, con su dan tinh ha visitado numerosas áreas remotas en el noroeste del país para participar en los festivales de primavera de los Tay y los rituales tradicionales en su región."Es divertido viajar a diferentes lugares para interpretar el Then. Pero estoy más feliz cantando canciones populares con mis aldeanos y estableciendo nuestro propio gremio de canto para tocar y enseñar melodías antiguas a los jóvenes", dijo Nong Van Sin.El grupo de artistas de la aldea de Pheo tiene más de 10 miembros que practican y actúan regularmente en los festivales de la localidad. También es conocido en toda la provincia de Lao Cai por haber ganado premios en eventos de arte y competiciones a nivel distrital y provincial.En sus actuaciones, los intérpretes de Then de la aldea de Pheo llevan un tocado único, que es la bufanda tradicional Tay, según Nong Van Sin.Las mujeres Tay solían usar esta prenda, sin embargo, ha sido abandonada. Los miembros del gremio de cantantes de Then han pedido estos tocados con el deseo de revivir las antiguas tradiciones del grupo étnico.