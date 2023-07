Diversos inversionistas extranjeros continúan colocando capital en el mercado vietnam ita. (Fuente: baodautu.vn)

Taller de producción de una empresa con inversión extranjera en la provincia de Bac Ninh. (Fuente: baodautu.vn)

Hanoi (VNA)- Vietnam atrajo cerca de 16,24 mil millones de dólares de inversión extranjera en los primeros siete meses de este año, un aumento interanual de más del 4,5 por ciento, informó la Agencia de Inversión Extranjera, del Ministerio de Planificación e Inversión Se trata de la primera vez en 2023 que el capital de inversión extranjera en Vietnam no disminuye, sino que se incrementa en comparación con el mismo período del año pasado, lo cual brinda una señal positiva.Del monto de más de 16 mil millones de dólares, el capital recién registrado alcanzó los 7,94 mil millones de dólares, para un alza interanual del 38,6 por ciento; mientras el flujo adicional totalizó 4,16 mil millones de dólares, una reducción del 42,5 por ciento; y la compra de acciones sumó 4,14 mil millones de dólares, para una subida del 60,7 por ciento.Por otro lado, se prevé que el capital de inversión extranjera desembolsado ascendió a alrededor de 11,58 mil millones de dólares de enero a julio, un ligero crecimiento del 0,8 por ciento con relación a la misma etapa del año anterior.Solo en julio, el capital total de inversión extranjera registrada alcanzó más de 2,8 mil millones de dólares, lo que significa aumentos del 8,9 por ciento en comparación con junio, del 41,9 por ciento con respecto a mayo y del 85,7 por ciento frente al mismo lapso de 2022.Recientemente, el grupo surcoreano Hyosung anunció un plan para invertir en una fábrica de fibra de carbono, con cerca de mil millones de dólares, en la provincia sureña de Ba Ria - Vung Tau, tras el éxito con sus proyectos de una escala total de alrededor de 3,5 mil millones de dólares en cuatro localidades: Ba Ria - Vung Tau, Dong Nai, Quang Nam y Bac Ninh.Runergy, un inversor chino, invirtió a través de una subsidiaria en Tailandia en una fábrica especializada en la producción de barras de silicona y placas de semiconductores en la provincia de Nghe An. El proyecto cuenta con un fondo ascendente a 293 millones de dólares.Mientras tanto, Suntory Pepsico acaba de recibir un visto bueno de las autoridades de la provincia de Long An sobre la inversión en un proyecto de 185 millones de dólares en el Parque Industrial Huu Thanh. Además, el gobierno provincial aprobó los proyectos de las empresas japonesas de AEON (45 millones de dólares) y Yokorei (52 millones de dólares).Recientemente, la Agencia de Inversión Extranjera firmó un memorando de entendimiento con el Instituto Tony Blair para el Cambio Global (TBI) sobre la cooperación en la captación de inversiones extranjeras de alta calidad y desarrollo de un centro financiero en Vietnam.El Gobierno vietnamita continúa orientando a los Ministerios de Finanzas y de Planificación e Inversiones que investiguen y perfeccionen la política sobre el impuesto mínimo global para presentar a la Asamblea Nacional a fines de este año. Si la respuesta política es oportuna y atractiva, entonces será una gran oportunidad para que Vietnam entre realmente en el ciclo de recuperación en la atracción de inversión extranjera./.