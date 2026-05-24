Cascada Nam Luc atrae turismo ecológico y de aventura en Vietnam

Lai Chau, Vietnam (VNA) - Oculta entre las montañas del altiplano Sin Ho, en la provincia norteña de Lai Chau, la cascada Nam Luc se está convirtiendo en un nuevo destino atractivo para los amantes del trekking y de la naturaleza del noroeste de Vietnam gracias a su belleza virgen y su clima fresco durante todo el año.

Ubicada a una altitud de entre 1.600 y 1.800 metros sobre el nivel del mar, la cascada pertenece a la aldea Nam Luc 2, comuna de Sin Ho, a más de 20 kilómetros del centro comunal.

Para llegar, los visitantes deben recorrer sinuosos caminos montañosos en motocicletas operadas por habitantes locales y luego realizar una caminata de unos tres kilómetros a través de bosque primario, cruzando tramos rocosos y pequeños arroyos.

El recorrido atraviesa un ecosistema diverso con árboles centenarios, orquídeas silvestres, lianas y numerosas especies vegetales propias de las montañas húmedas y frescas. Muchos turistas consideran que esta ruta de trekking ofrece una experiencia auténtica y cercana a la naturaleza original del noroeste vietnamita.

Visitantes disfrutan comidas locales. (Fuente: VNA)

Tras la travesía, la cascada Nam Luc aparece con tres niveles principales y una altura total superior a 140 metros. El primer nivel destaca por un “mar de nubes” que se mezcla con la corriente de agua blanca, creando un paisaje de aspecto mágico. En los niveles superiores, el agua cae con fuerza sobre amplias paredes rocosas, lo que forma finas capas de niebla y arcoíris en los días soleados.

Además de sus paisajes, Nam Luc también ofrece experiencias culturales y gastronómicas de las zonas montañosas. Los visitantes pueden degustar pescado de arroyo a la parrilla, verduras silvestres con sal del Mac Khen (fresno espinoso de la India), carne ahumada y arroz glutinoso de montaña preparados por los propios habitantes locales.

El jefe de la aldea Nam Luc 2, Thao A De, señaló que los residentes unieron manos a construir el camino de piedra hacia la cascada y desarrollan servicios de alojamiento y restauración para atender a los turistas, en contribución a generar medios de vida y reducir la pobreza local.

Ante el potencial del lugar, numerosas agencias de viajes han realizado estudios para desarrollar productos de turismo de trekking y turismo verde.

Según el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Lai Chau, las autoridades trabajan en la estandarización de las rutas, la formación de guías locales y la promoción digital para acercar la imagen de Nam Luc a visitantes nacionales e internacionales.

En el plan de desarrollo turístico 2026-2030, la provincia de Lai Chau definió a la cascada Nam Luc como uno de los puntos clave para el turismo comunitario y los deportes de aventura.

Las autoridades prevén invertir en infraestructura, especialmente en la vía de acceso desde la aldea hasta la base de la cascada, así como garantizar al mismo tiempo la conservación sostenible de su belleza natural./.