El casco antiguo vietnamita de Hoi An, miembro desde octubre de 2023 de la Red Mundial de Ciudades Creativas de la UNESCO en el campo de la artesanía tradicional y las artes populares, se ha empeñado en preservar esos valores historicos.

El fotógrafo Viet Van, reportero del periódico Lao Dong (Trabajo), cosechó cuatro medallas de plata y una de bronce en el concurso Better Photography Photographer of the year 2023, organizado en Australia.