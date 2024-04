El embajador de China en Vietnam, Xiong Bo . (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, al frente de una delegación de alto nivel, realizará una visita oficial a China del 7 al 12 de este mes, en respuesta a la invitación del presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji.



En esta ocasión, el embajador chino en el país indochino, Xiong Bo, concedió una entrevista a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre la visita.

*Reportero: El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, realizará una visita oficial a la República Popular China en los próximos días. ¿Podría decirnos cuál es el significado de la visita para las relaciones entre los dos países?



*Embajador Xiong Bo: Se trata de la primera visita oficial de Vuong Dinh Hue a China como Presidente de la Asamblea Nacional. China concede gran importancia y acoge calurosamente esta visita, que es una interacción importante entre altos dirigentes de los dos Partidos y Estados para mantener y fortalecer los intercambios estratégicos, con la tarea más importante de acelerar la implementación de una serie de importantes percepciones comunes alcanzadas entre los máximos dirigentes de ambos partidos, especialmente los importantes entendimientos comunes alcanzados durante la visita a Vietnam del secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, el año pasado. Durante esa visita, Xi Jinping, y el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, obtuvieron una serie de nuevos e importantes percepciones comunes, de las cuales, la más importante es mantener intercambios de alto nivel entre los dos Partidos. La visita a China del presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hue, es también una acción específica para mantener intercambios de alto nivel.



Al mismo tiempo, esta es también la primera visita a China de un alto dirigente vietnamita después de que ambas partes anunciaran la construcción de una Comunidad de futuro compartido Vietnam-China de importancia estratégica, con esfuerzos por la felicidad de los dos pueblos, como contribución a la causa de la paz y el progreso de la humanidad.



Además, esta es también la primera reunión entre los máximos dirigentes de los órganos legislativos de los dos países después de que ambas partes declararon la construcción de una comunidad de futuro compartido Vietnam-China. Esto es muy importante para promover la cooperación en todos los campos entre los dos países y mejorar el intercambio de experiencias en la construcción partidista y la administración nacional, promover la cooperación clave en muchos campos y profundizar los intercambios entre los dos cuerpos legislativos.



Durante esta visita, se firmará un nuevo acuerdo de cooperación entre los dos órganos legislativos y se establecerá un nuevo mecanismo de diálogo de alto nivel entre los órganos legislativos. En general, esta visita tiene el significado muy importante y esperamos que logre buenos resultados.

Reunión en línea entre el presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hue, y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji, en 2023. (Foto: VNA)

*Reportero: En su opinión, ¿Cómo valora Usted sobre los aportes de la cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Popular Nacional de China al desarrollo general de las relaciones entre los dos países en el último tiempo?



*Embajador Xiong Bo: Los intercambios entre los órganos legislativos de los dos países son un componente importante de las relaciones bilaterales. En el proceso de desarrollo de los vínculos bilaterales, los dos órganos legislativos mantienen estrechos intercambios.



En marzo del año pasado, después del establecimiento del Comité Permanente de la XIV Asamblea Popular Nacional de China, el comisionado jefe Zhao Leji sostuvo su primera reunión en línea con Vuong Dinh Hue, en el cargo de Comisionado Jefe de la República Popular China. Esta visita oficial a China de Vuong Dinh Hue es también una continuación de estrechos intercambios entre los dos cuerpos legislativos.



*Reportero: ¿Cómo evalúa las oportunidades y los desafíos de la relación entre los dos países en el futuro, en el contexto de que ambas partes han establecido una nueva relación de cooperación?



*Embajador Xiong Bo: En primer lugar, como cualquier relación bilateral, en la relación China-Vietnam existen tanto oportunidades como desafíos. No puede haber sólo oportunidades sin desafíos. Creo que la característica más destacada de las relaciones entre China y Vietnam es que las oportunidades superan con creces los desafíos y, gracias a los esfuerzos de ambas partes, algunos desafíos pueden manejarse eficazmente y transformarse en oportunidades de cooperación bajo ciertas condiciones.



Respecto a las oportunidades, la mayor oportunidad o la ventaja más fundamental de las relaciones Vietnam-China es que las dos partes implementan constantemente las directivas estratégicas de los máximos dirigentes de los dos Partidos y las direcciones políticas en las relaciones entre los dos Partidos y Estados.



Ambas partes consideran que mantener la seguridad política, es decir, garantizar la dirección del Partido y la seguridad del régimen socialista, son sus intereses estratégicos fundamentales. Las dos partes otorgan importancia a fortalecer el intercambio de experiencias en la construcción del Partido, la gestión estatal y la construcción nacional, apoyarse mutuamente en importantes programas políticos y ayudar la implementación de los objetivos de desarrollo a mediano y largo plazo establecidos por ambos Partidos.



Además, la amistad tradicional entre China y Vietnam, construida y cultivada por generaciones de altos dirigentes de los dos partidos, incluidos el Presidente Ho Chi Minh y el Presidente Mao Zedong, es un activo valioso para ambas partes, que contribuye a ayudar a fortalecer su cooperación y convertirse en una poderosa fuerza espiritual para que podamos promover conjuntamente el desarrollo.



China y Vietnam son socios económicos y comerciales extremadamente importantes. China es el mayor socio comercial de Vietnam, mientras que el año pasado Vietnam fue el quinto socio comercial de China. Las dos partes disfrutan de estrechos vínculos económicos, comerciales y de inversión. Los dos países también tienen ventajas en cuanto a ubicación geográfica, transporte conveniente, similitudes culturales y estrechos intercambios pueblo a pueblo. Todos estos factores brindan grandes oportunidades para desarrollar las relaciones Vietnam-China.



Sin embargo, la cooperación bilateral en muchas áreas aún no corresponde a las condiciones favorables y el gran potencial de cooperación entre los dos países.



Durante la visita de Xi Jinping a Vietnam el año pasado, los altos dirigentes de los dos Partidos y Estados lograron el objetivo de "manejar y controlar mejor los desacuerdos". En una visita de alto nivel, es extremadamente raro lograr una percepción tan común. Esto demuestra la voluntad, determinación y convicción de China y Vietnam de reconocer francamente y resolver satisfactoriamente sus desacuerdos.

En la SARL Jasan Vietnam con capital chino, en el parque industrial Pho Noi B, provincia de Hung Yen. (Foto: VNA)

*Reportero: La cooperación comercial y de inversión es siempre una fuerza impulsora importante para promover las relaciones entre los dos países. ¿Cómo valora usted sobre los logros y avances de la cooperación sustantiva entre los dos países?



*Embajador Xiong Bo: La cooperación económica, comercial y de inversión entre los dos países aún mantiene un fuerte impulso de desarrollo. Frente a las fluctuaciones y los complejos desafíos del mundo, mantener esta dinámica de desarrollo no es fácil. Durante el año pasado, en el contexto de un entorno externo complejo, el desarrollo económico de China y Vietnam enfrentó muchos desafíos, pero aun así mantuvo una tasa de crecimiento superior al 5%, lo que fue un logro muy notable.



Al mismo tiempo, el comercio bilateral no ha disminuido demasiado. Según las estadísticas chinas, el valor de intercambio comercial bilateral alcanzó los 229,8 mil millones de dólares y las exportaciones de Vietnam a China aumentaron un 4,8%.



Me gustaría señalar que aunque las exportaciones de productos agrícolas de Vietnam a China, especialmente verduras y frutas, representan una pequeña proporción, son muy importantes para el comercio bilateral y reciben gran atención por parte de los dirigentes vietnamitas. China también concede gran importancia al aumento de las importaciones de productos agrícolas de Vietnam. Durante el año pasado, las exportaciones vietnamitas de frutas y hortalizas a China aumentaron un 139,5 por ciento, lo que representa el 65 por ciento del volumen total de exportaciones de frutas y hortalizas de Vietnam. Las exportaciones de durián alcanzaron casi 500 mil toneladas, con un valor total de 2,1 mil millones de dólares. Confiamos en que las exportaciones vietnamitas de frutas y hortalizas a China seguirán manteniendo este fuerte impulso de crecimiento este año. La situación de las exportaciones en el primer trimestre de este año es muy favorable.



La inversión china en Vietnam también mantiene una rápida tasa de crecimiento. El año pasado, la inversión china en Vietnam alcanzó los 4,47 mil millones de dólares, un aumento del 77,6 por ciento respecto al mismo período del año anterior, ocupando el cuarto lugar.



Durante la visita de Xi Jinping a Vietnam el año pasado, las dos partes alcanzaron muchas percepciones comunes importantes sobre el fortalecimiento de la cooperación sustantiva, cuya máxima prioridad es la aceleración de la conectividad en términos de infraestructura de transporte.



También en esa visita, Xi Jinping subrayó que China apoya firmemente a Vietnam en sus esfuerzos por acelerar el proceso de industrialización y modernización y está dispuesta a participar activamente en el proceso de transformación y modernización de la economía vietnamita, particularmente en el ámbito de la transición energética. Ejecutivos de muchas grandes empresas eléctricas y energéticas chinas han venido a Vietnam para estudiar el mercado. Acelerar la transición energética y la modernización es de gran importancia para el desarrollo sostenible de la economía de Vietnam, promoviendo la industrialización y logrando emisiones netas cero. Las empresas chinas pueden apoyar firmemente a Vietnam en las áreas de consultoría política, servicios técnicos de transición energética y desarrollo eléctrico, así como en el desarrollo de la energía eólica, la energía solar, el almacenamiento de energía, la energía del hidrógeno y otras nuevas fuentes de energía.



*Reportero: ¡Muchas gracias, señor embajador!