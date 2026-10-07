China se convierte en el segundo mayor mercado de exportación de arroz de Vietnam

Hanoi (VNA) – China se ha consolidado como el segundo mayor mercado de exportación de arroz de Vietnam, tras importar cerca de 505 millones de dólares en más de un millón de toneladas de arroz vietnamita durante los primeros ocho meses de 2026, según informó el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.



En el mismo periodo del año pasado, China importó algo más de 565.000 toneladas, por un valor de 286,7 millones de dólares. Este fuerte crecimiento permitió al país pasar del cuarto puesto, que ocupaba en los primeros ocho meses de 2025, al segundo lugar, solo por detrás de Filipinas.

El valor de las exportaciones a China representó el 17,4% del total de las exportaciones de arroz de Vietnam durante los primeros ocho meses del año.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente destacó el notable aumento de la demanda china de arroz partido, utilizado principalmente para la producción de piensos destinados a la alimentación animal.



Según el Ministerio, las exportaciones de arroz vietnamita a Irak también registraron un crecimiento exponencial entre enero y agosto respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el valor de las exportaciones a este mercado sigue siendo modesto, con poco menos de 14 millones de dólares.



Filipinas continúa siendo el principal comprador de arroz vietnamita, con una cuota del 40,9% del mercado del arroz vietnamita.



Al analizar la oferta, la demanda, el comercio y los precios para la campaña agrícola 2026-2027, el Ministerio señaló que la recuperación de las exportaciones a Irak pone de manifiesto un potencial todavía sin explotar para diversificar los mercados. Esta oportunidad debería aprovecharse de forma más proactiva y sostenible durante los últimos meses del año.



El Ministerio advirtió que la creciente concentración de las exportaciones en Filipinas y China, que conjuntamente representan más del 64% del total, ofrece ventajas a corto plazo, pero también aumenta el riesgo de una dependencia excesiva de unos pocos mercados. Por ello, aboga por una diversificación gradual de los destinos de exportación. Según estimaciones de la Asociación de Alimentos de Vietnam, tras exportar 377.400 toneladas de arroz en septiembre, se prevé que Vietnam envíe 400.000 toneladas en octubre, unas 220.000 toneladas en noviembre y 268.300 en diciembre.



Se prevé que las exportaciones totales de arroz de Vietnam alcancen cerca de 7,74 millones de toneladas en 2026, por un valor aproximado de 3.940 millones de dólares. Esta cifra supondría una caída del 4% en valor respecto a 2025, debido principalmente a los bajos precios medios de exportación registrados durante los primeros meses del año.



Con un volumen de exportación cercano a 7,74 millones de toneladas, se espera que Vietnam mantenga su posición como segundo mayor exportador de arroz del mundo, solo por detrás de la India.



Las perspectivas para los precios de exportación del arroz durante los últimos meses del año se ven favorecidas por varios factores.



Se prevé que el equilibrio mundial entre la oferta y la demanda de arroz durante la campaña agrícola 2026-2027 pase a una situación de déficit, mientras que el comercio mundial de este producto podría alcanzar niveles récord.



Filipinas confirmó recientemente que no impondrá una prohibición a las importaciones de arroz en 2026 y que continuará comprando en el exterior para reforzar sus reservas. Se trata de una noticia positiva para Vietnam, que actualmente representa la mayor parte de las importaciones totales de arroz de ese país.



El mercado chino también ha registrado un fuerte aumento de los volúmenes de importación, lo que abre importantes oportunidades para el arroz sin procesar, el arroz partido y el arroz glutinoso.



Además, el arroz certificado de alta calidad y bajas emisiones de carbono está alcanzando precios superiores a los 1.000 dólares por tonelada en mercados como Japón, la Unión Europea y Australia, lo que pone de relieve el potencial para incrementar el valor del arroz vietnamita.



Por último, la oferta mundial podría verse afectada por factores climáticos como el fenómeno de El Niño, las condiciones monzónicas en la India y la superficie destinada al cultivo de arroz Kharif en ese país./.

VNA