Cinco científicos vietnamitas figuran entre los 100 mejores de Asia en 2026

Hanoi (VNA) – Cinco investigadores vietnamitas fueron incluidos en la lista Asian Scientist 100 de 2026, lo que subraya la creciente presencia del país en la investigación científica regional y mundial.



La lista anual, publicada por la revista singapurense Asian Scientist, reconoce a destacados investigadores de Asia por logros que abarcan desde avances científicos hasta liderazgo académico y premios de reconocimiento internacional.



La edición de este año incluye figuras prominentes como los premios Nobel Susumu Kitagawa y Shimon Sakaguchi, junto con especialistas en inteligencia artificial, ciencias ambientales e investigación espacial.



Entre los vietnamitas distinguidos figura el profesor y doctor Nguyen Dinh Duc, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi, reconocido por sus trabajos en ciencia de materiales.



Dinh Duc recibió el Premio Bao Son en ingeniería y tecnología en 2024 y ha publicado más de 400 artículos científicos, incluidos 250 en revistas indexadas por ISI. También fue clasificado entre los 10 mil científicos más influyentes del mundo y entre los 51 principales a nivel global en ingeniería y tecnología en 2025.



El profesor y doctor Tran Xuan Bach, de la Universidad de Medicina y Farmacia de la mencionada institución, fue reconocido en el ámbito de la salud pública. Ha publicado cientos de artículos científicos y recibió el premio Global Health Innovation Leadership Award 2025.



El profesor asociado y doctor Nguyen Minh Tan, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi, fue distinguido en tecnología química por sus investigaciones sobre compuestos naturales y sustancias bioactivas. Recibió el Premio Kovalevskaya 2024.



También fue incluida en la lista la profesora asociada Dang Thi My Dung, del Instituto de Nanotecnología de la Universidad Nacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, reconocida por sus trabajos en nanotecnología y en impresión nanoinkjet. Asimismo, fue galardonada con el Premio Kovalevskaya 2024.



El doctor Truong Hai Bang, investigador posdoctoral de la Universidad de Van Lang, fue reconocido por sus estudios ambientales. Ganó el Premio Golden Globe 2024 y posee patentes tanto en Vietnam como en Corea del Sur.



La presencia de investigadores vietnamitas junto a laureados con el Nobel pone de relieve la creciente integración de Vietnam en la comunidad científica mundial y la expansión de sus capacidades de investigación.



Fundada en 2011 por la científica y empresaria Juliana Chan, Asian Scientist publica anualmente desde 2016 la clasificación Asian Scientist 100 para destacar a los principales talentos científicos de Asia-Pacífico.



Los científicos seleccionados para la lista deben haber recibido una distinción nacional o internacional en el año anterior, logrado un avance científico notable o demostrado un liderazgo excepcional en el ámbito académico o industrial./.





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