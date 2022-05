En Can Tho (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la ciudad survietnamita de Can Tho emitió un plan de desarrollo comercial hasta 2030, con visión para 2045, con el fin de convertirse en el centro de comercio y servicios del delta del río Mekong.



En tal sentido, la ciudad se esfuerza por contribuir a promover la marca comercial de Vietnam y proteger los beneficios de los consumidores y las empresas.



Ha fijado la meta durante el período 2021-2030 de alcanzar el ritmo del crecimiento anual de las ventas minoristas y servicios de consumo de hasta 13 por ciento y garantizar la seguridad para las empresas y los clientes en el proceso de transacciones.



En la etapa 2031-2045, Can Tho desea que el comercio electrónico se convierta en el modo comercial del sistema mercantil municipal.



Para cumplir esos objetivos, Can Tho ha establecido 10 tareas y soluciones del desarrollo comercial de la ciudad, a saber: perfeccionar las instituciones y políticas y mejorar el entorno empresarial y la eficiencia del desarrollo general del sector comercial de acuerdo con el mecanismo del mercado y los compromisos internacionales.



Can Tho desarrollará los sistemas de infraestructura comercial y logística, así como implementará las soluciones dirigidas a promover el comercio eléctrico y los tipos del comercio electrónico en base de la plataforma de digitalización.



Además, la ciudad elevará la calidad de recursos humanos del comercio, a la vez que impulsará las labores de propaganda y proporción de informaciones sobre el mercado.

En 2021, a pesar de los impactos de la pandemia de la COVID-19, el valor de las ventas minoristas y el ingreso de servicios de Can Tho alcanzó más de seis mil millones de dólares, un aumento interanual de 0,1 por ciento.



Durante varios años consecutivos, la urbe encabezó el delta del río Mekong en término de ventas minoristas y el ingreso de servicios.



De enero a abril, las ventas minoristas y el ingreso de servicios de Can Tho lograron mil 600 millones de dólares, alcanzando 21,02 por ciento de la meta y un incremento interanual de 16,61 por ciento./.