La reunión entre las autoridades de la ciudad de Can Tho y delegados de la Embajada de Países Bajos . (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) - Can Tho desea que las firmas holandesas hagan negocios y fortalezcan su inversión en la ciudad en los campos que tienen ventaja, dijo el vicepresidente del Comité Popular municipal Nguyen Ngoc He a una delegación de la Embajada holandesa, durante una sesión de trabajo efectuada hoy.



Dijo que como centro de la región del delta del Mekong, Can Tho cuenta con fortalezas en la producción agrícola y acuícola, y en el turismo.

La ciudad sureña ha recibido un gran apoyo de los Países Bajos durante las últimas cinco décadas, especialmente en proyectos para proteger el medio ambiente y los recursos hídricos, y responder al cambio climático, apuntó, y señaló que los programas de este tipo han demostrado ser muy efectivos.



También hizo un llamado a la parte holandesa para que comparta su experiencia en educación y agricultura con Can Tho, y adelantó que la ciudad organizará una delegación para visitar el país europeo este junio.



El embajador holandés, Kees Van Baar, dijo que las empresas de su país están interesadas en invertir en proyectos de exportación de frutas frescasen la región del delta del Mekong en general y en Can Tho en particular.



El diplomático expresó su preocupación por la erosión del suelo, la intrusión salina y la adaptabilidad de las localidades del delta del Mekong, y dijo que su país puede apoyarlas en términos de métodos de plantación de manglares basados en la naturaleza para prevenir la erosión ribereña y costera, así como en explotar y utilizar las aguas subterráneas para la cría de camarones a fin de aumentar los ingresos de los agricultores locales de forma sostenible.



Según el el embajador holandés, la región del Delta del Mekong es el foco y la prioridad en las actividades de la Embajada holandesa en Vietnam. Los Países Bajos han apoyado a Can Tho en un proyecto para limpiar el océano mediante barcos que recogen desechos plásticos.



Unas 20 empresas holandesas asistirán a una exhibición de camarones celebrada en Can Tho en abril de este año, que se espera que sea una buena oportunidad para que las empresas busquen oportunidades de inversión y socios.



Según el Departamento de Asuntos Exteriores municipal, los Países Bajos tienen un proyecto de inversión por valor de 32 millones de dólares en la producción de bebidas en Can Tho.

Los holandeses también apoyan tres proyectos no gubernamentales sobre la limpieza del océano, la adaptación al cambio climático y la mejora de la capacidad en la gestión de los recursos hídricos.



El valor de exportación de Can Tho a los Países Bajos en 2022 alcanzó casi 71 millones de dólares, con el arroz, productos acuáticos y agrícolas, alimentos procesados y textiles como artículos prinicipales./.