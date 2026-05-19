Ciudad Ho Chi Minh creará nuevo ecosistema financiero marítimo

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC en inglés) se prepara para dar un paso estratégico con el lanzamiento oficial, previsto para el próximo 21 de mayo, de un ecosistema dedicado al centro financiero marítimo.



Esta iniciativa, anunciada por el profesor asociado y doctor Nguyen Huu Huan, subdirector del órgano de gestión del VIFC-HCMC, constituye uno de los cuatro pilares fundamentales destinados a transformar la metrópoli del sur en un importante centro financiero internacional.



Apoyándose en destacadas ventajas portuarias, especialmente los complejos de Cai Mep - Thi Vai y el futuro puerto internacional de transbordo de Can Gio, cuyas obras comenzaron el pasado 29 de abril, Ciudad Ho Chi Minh ya gestiona un flujo comercial estimado en más de un billón de dólares anuales. Sin embargo, persiste una paradoja: entre el 80% y el 90% de las transacciones financieras vinculadas a este comercio marítimo se realizan actualmente a través de Singapur o Hong Kong (China). El objetivo del VIFC-HCMC es corregir este desequilibrio repatriando, en un plazo de cinco años, alrededor del 30% de estas operaciones al territorio nacional, equivalente a un volumen anual de 300 mil millones de dólares.



Para concretar esta ambición, las autoridades apuestan por una profunda reforma del marco institucional y operativo. Frente a las reticencias de los inversionistas internacionales respecto al derecho local, la próxima creación de un tribunal internacional y de un centro de arbitraje busca ofrecer seguridad jurídica conforme a estándares mundiales.



Además, el VIFC-HCMC pretende eliminar los obstáculos relacionados con el control cambiario mediante la implementación de un nuevo mecanismo que permita una circulación más fluida de capitales dentro del centro, preservando al mismo tiempo las reservas de divisas del país y la estabilidad macroeconómica.



El modelo propuesto, denominado “port-to-finance” (del puerto a las finanzas), tiene como objetivo transformar en datos financieros la información relacionada con mercancías, contratos de transporte, facturas logísticas, conocimientos de embarque electrónicos, contenedores, almacenes y flujos de pago.



Con la participación de grandes grupos como Gemadept, Saigon Port y HDBank, el principal desafío del centro radica en la capacidad de financiar activos y flujos de caja dentro del ecosistema portuario. Los ingresos estables generados por puertos, almacenes, logística y servicios de manipulación podrán estructurarse en forma de bonos de infraestructura, fondos de inversión o productos titulizados, atrayendo así capitales internacionales de largo plazo. Al mismo tiempo, los proyectos de puertos verdes y logística de bajas emisiones podrán acceder a capitales ESG (criterios ambientales, sociales y de gobernanza) mediante instrumentos financieros sostenibles.



Según Nguyen Huu Huan, Ciudad Ho Chi Minh aspira no solo a atraer inversión extranjera directa (IED) hacia algunos proyectos portuarios, sino también a establecer un mercado internacional de capitales marítimos. Gracias a un mecanismo de “sandbox”, normas jurídicas internacionales, transacciones en divisas extranjeras, protección a los inversionistas y conectividad con instituciones financieras globales, el VIFC-HCMC debería convertirse en un “puerto de tránsito de capitales” para la economía marítima vietnamita./.

VNA