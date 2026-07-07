Ciudad Ho Chi Minh expande la cirugía robótica a sus hospitales de referencia

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh tiene previsto introducir la cirugía robótica en sus hospitales de referencia como parte de una estrategia más amplia para construir una red de centros médicos regionales de alta calidad, ampliar el acceso público a la atención médica avanzada y reducir la saturación de pacientes en los principales hospitales del centro de la ciudad.

Los líderes del Comité del Partido municipal hicieron esta declaración el 4 de julio durante una sesión de trabajo con el Departamento de Salud municipal y otros organismos relacionados, en el marco del desarrollo de la red de hospitales de referencia de la ciudad.

Hospitales de referencia muestran resultados positivos

Según el Departamento de Salud municipal, el desarrollo de los hospitales de referencia es un pilar clave de la estrategia de la ciudad para establecer un sistema regional de atención médica especializada. Esta red está diseñada para aliviar de manera sostenible la saturación de los principales hospitales del centro urbano, al tiempo que refuerza una sólida red interregional de atención y respuesta a emergencias.

En 2025, la ciudad completó la modernización de tres hospitales de referencia clave: los hospitales generales de Thu Duc, Hoc Mon y Cu Chi. Cada uno de estos centros dispone ahora de mil camas y equipamiento médico estandarizado a nivel internacional, consolidándose como nuevos polos de atención sanitaria en la ciudad. Estas instalaciones han mejorado rápidamente su capacidad clínica gracias a la transferencia de tecnología y la capacitación brindada por hospitales terciarios de referencia.

Tras un año de funcionamiento, el Hospital General de Thu Duc atiende diariamente a más de tres mil 500 pacientes ambulatorios y a más de 750 ingresados.

El centro ha establecido una red de cooperación con hospitales líderes para desarrollar servicios avanzados, como la formación de cirujanos en procedimientos laparoscópicos gastrointestinales y urológicos, la colocación de endoprótesis aórticas abdominales, la trombectomía mecánica en pacientes con ictus y la atención quirúrgica intensiva, el desarrollo de unidades de cuidados intensivos pediátricos y neonatales, la capacitación de personal en cirugía a corazón abierto y la transferencia de técnicas de cirugía cardíaca.

El Hospital General de Cu Chi también ha registrado un aumento en el número de pacientes, una reducción de las derivaciones a centros de mayor nivel y una mayor eficacia en el tratamiento de casos complejos, tras recibir apoyo técnico de ocho grandes centros de salud.

Los tres hospitales de referencia están perfeccionando progresivamente sus servicios especializados. Los de Cu Chi y Hoc Mon han ampliado áreas como traumatología, neurocirugía, reemplazo articular e intervenciones cardiovasculares, mientras que el Hospital de Thu Duc ha reforzado sus servicios cardiovasculares, quirúrgicos y ortopédicos. En conjunto, estos centros contribuyen a aliviar la carga de los hospitales urbanos, que reciben aproximadamente la mitad de sus pacientes provenientes de provincias vecinas del sureste del país.

Conversión de hospitales de referencia en centros de atención médica especializada

Durante la sesión de trabajo, el subsecretario permanente del Comité Municipal del Partido, Nguyen Phuoc Loc, afirmó que la ciudad ha incrementado de forma significativa la inversión pública en el sector de la salud en los últimos dos años.

Además del desarrollo del nuevo campus de la Universidad de Medicina Pham Ngoc Thach y su hospital universitario, la ciudad ha dotado a los tres hospitales de referencia de tecnologías avanzadas, incluyendo tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM), angiografía por sustracción digital (DSA) y sistemas de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), así como entre 18 y 22 quirófanos modernos comparables a los de los mejores centros de este tipo.

Cabe destacar que los hospitales de Thu Duc y Hoc Mon también incorporarán sistemas de cirugía robótica. Especialistas del Hospital Binh Dan están preparados para transferir conocimientos y capacitar a los equipos médicos en los procedimientos de dicha especialidad.

Las autoridades municipales buscan transformar estos tres centros en hospitales altamente especializados. A corto plazo, serán modernizados hasta convertirse en hospitales de Grado I, con capacidad de funcionar como centros de referencia terciaria, elevando a 25 el número total de hospitales de Grado I y terciarios en la ciudad.

A pesar de la fuerte inversión, la demanda de camas hospitalarias sigue superando la oferta en las zonas periféricas debido al rápido crecimiento demográfico. Por ello, las autoridades municipales prevén continuar ampliando la capacidad hospitalaria y mejorando la calidad de los servicios médicos.

Para fortalecer aún más su sistema de salud multinivel y multicéntrico, especialmente la red de hospitales periféricos y acercar la atención de calidad a la población, Loc señaló que la metrópoli del sur implementará incentivos para médicos altamente cualificados que trabajen en hospitales periféricos, ofrecerá alojamiento oficial para especialistas en rotación, reforzará la cooperación entre hospitales y universidades de medicina, y ampliará los programas de formación de residentes para desarrollar una fuerza laboral de alta calidad.

La ciudad también propondrá ajustes en las políticas de reembolso del seguro médico para facilitar el apoyo técnico de los hospitales de primer nivel y garantizar la sostenibilidad financiera de la creciente red sanitaria, añadió.

El objetivo a largo plazo es transformar los hospitales de referencia en centros médicos especializados que acerquen la atención avanzada, incluida la cirugía robótica, a la población, garantizando al mismo tiempo un acceso más equitativo a servicios de alta calidad en toda la ciudad./.