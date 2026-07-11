Ciudad Ho Chi Minh impulsa el desarrollo de Phu My 3 como su primer parque ecoindustrial

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Parque Industrial Especializado Phu My 3, en Ciudad Ho Chi Minh, avanza hacia la consolidación como un modelo de parque ecoindustrial, contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible de Vietnam y a su compromiso de alcanzar cero emisiones netas para 2050.



Desarrollado en el marco de un acuerdo de cooperación estratégica entre los gobiernos de Vietnam y Japón, se prevé que este complejo industrial, con una superficie cercana a las mil hectáreas, se convierta en el primer parque ecoindustrial de la ciudad conforme al nuevo marco regulatorio nacional.



La construcción de Phu My 3 comenzó en 2013 sobre una antigua zona pantanosa ubicada al este de Ciudad Ho Chi Minh, en el área que actualmente comprende los distritos de Tan Phuoc y Tan Hoa. En lugar de limitarse a ofrecer terrenos para fábricas, la empresa promotora Thanh Binh Phu My JSC desarrolló un ecosistema integrado que articula infraestructura técnica, servicios logísticos y suministro energético dentro de una cadena de valor común.



Gracias a su ubicación estratégica cerca del sistema portuario de aguas profundas Cai Mep-Thi Vai y de importantes instalaciones energéticas, el parque concentra sus actividades en tres sectores principales: materias primas y productos químicos básicos, energía basada en gas y servicios logísticos.



Uno de los elementos más destacados del parque es su sistema centralizado de gestión de infraestructuras. La electricidad, el agua y el gas llegan a cada fábrica mediante una red integrada que facilita un mayor control ambiental. Las normas de protección ambiental se aplican de forma estricta, y las empresas que incumplen reiteradamente las regulaciones pueden enfrentar la suspensión de los servicios de infraestructura después de tres infracciones.



El parque también establece que todos los inversores deben conectarse a un sistema centralizado de tratamiento de aguas residuales que cumple con el estándar de descarga Clase A, el nivel más exigente de Vietnam, antes de iniciar sus operaciones.



Además de las áreas de producción, alrededor de 200 hectáreas se han reservado para desarrollar infraestructura urbana y social, incluyendo zonas residenciales, instalaciones deportivas y alojamiento para expertos. Paralelamente, se prepara un proyecto de viviendas de 4,67 hectáreas con capacidad para unos 10 mil trabajadores, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la fuerza laboral.



Hasta el momento, Phu My 3 ha atraído 51 proyectos de inversión procedentes de Japón, Europa, Estados Unidos y otras economías desarrolladas, con un capital registrado total cercano a los seis mil millones de dólares. El parque cuenta actualmente con una tasa de ocupación del 80% y se espera que la inversión acumulada supere los siete mil millones de dólares para 2027.



La inversión media alcanza entre 10 y 12 millones de dólares por hectárea, una cifra que sitúa a Phu My 3 entre los destinos industriales de mayor valor añadido de Vietnam.



Un equipo de evaluación de la Autoridad de Zonas Industriales y de Procesamiento de Exportaciones de Ciudad Ho Chi Minh confirmó el 3 de julio que Phu My 3 cumplía en gran medida los cinco criterios obligatorios establecidos para los parques ecoindustriales según la nueva normativa vietnamita. Si recibe la aprobación de las autoridades competentes, se convertirá en el primer parque ecoindustrial reconocido oficialmente en la ciudad.



Durante una visita de inspección realizada el 5 de julio, el presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc, destacó el modelo de simbiosis industrial del proyecto y su capacidad para atraer inversores de alta calidad. Señaló que este enfoque coincide con la estrategia de transformación industrial de la ciudad y ayudará a captar inversiones sostenibles, especialmente en un contexto en el que las multinacionales priorizan cada vez más las cadenas de suministro bajas en carbono.



La operación bajo un modelo ecoindustrial no solo incrementa la competitividad de las empresas, sino que también refleja la nueva orientación de Vietnam hacia un desarrollo industrial equilibrado, donde el crecimiento económico se combina con la responsabilidad social y la protección del medioambiente./.

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