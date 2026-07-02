Economía

Ciudad Ho Chi Minh impulsa la transformación digital de 100.000 pymes para 2030

Ciudad Ho Chi Minh se ha propuesto apoyar entre 150 mil y 200 mil pequeñas y medianas empresas (pymes), de las cuales al menos 100 mil adoptarán plataformas y soluciones tecnológicas digitales, en el marco de su Proyecto de Transformación Digital de Pymes 2026-2030, presentado este 30 de junio.

En el acto de lanzamiento del proyecto. (Fuente: sggp.org.vn)
En el acto de lanzamiento del proyecto. (Fuente: sggp.org.vn)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh se ha propuesto apoyar entre 150 mil y 200 mil pequeñas y medianas empresas (pymes), de las cuales al menos 100 mil adoptarán plataformas y soluciones tecnológicas digitales, en el marco de su Proyecto de Transformación Digital de Pymes 2026-2030, presentado este 30 de junio.

El proyecto, lanzado conjuntamente por el Departamento de Ciencia y Tecnología de la urbe y la Asociación de Informática de Ciudad Ho Chi Minh (HCA), se implementará tomando como base el Índice de Negocios Digitales (DBI). En este marco, se seleccionarán 200 empresas destacadas como modelos piloto para su posterior replicación.

Para sentar las bases de la transformación digital, la ciudad seguirá invirtiendo en infraestructura requerida, ampliará la cobertura 5G en parques industriales, zonas francas y parques de alta tecnología, y facilitará el acceso de las empresas a laboratorios, centros de ensayo y calibración, datos abiertos y recursos científicos y tecnológicos.

Al mismo tiempo, se simplificarán las políticas de apoyo financiero, así como los servicios de consultoría e implementación de soluciones digitales, con el fin de facilitar el acceso de las empresas a los recursos de transformación digital. Asimismo, se prevé establecer una red de al menos 500 expertos y consultores especializados en transformación digital, además de organizar programas de capacitación en dicha materia, inteligencia artificial (IA) y transformación verde, en línea con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Nguyen Huu Yen, subdirector del Departamento Municipal de Ciencia y Tecnología, afirmó que la transformación digital solo tiene verdadero sentido cuando se traduce en mayor productividad, ingresos y valor añadido para las empresas.

Subrayó que, además de las políticas de apoyo gubernamental, resulta esencial la estrecha colaboración de las empresas tecnológicas, los institutos de investigación, las universidades y, sobre todo, el esfuerzo proactivo de innovación por parte de las propias empresas.

El departamento, añadió, trabajará en coordinación con las entidades pertinentes para implementar el programa de manera eficaz, contribuyendo así al impulso de la economía digital de la ciudad.

Según la HCA, en los primeros días tras el lanzamiento del programa, 25 empresas se registraron para unirse a la Red de la Alianza de Soluciones Digitales de apoyo a las pymes.

Las soluciones propuestas se centran principalmente en el comercio electrónico, las ventas omnicanal, la gestión de relaciones con clientes (CRM) y la seguridad de la información, lo que refleja la creciente demanda empresarial de tecnologías digitales para optimizar operaciones, mejorar la eficiencia de la gestión y reforzar la competitividad.

Vu Anh Tuan, vicepresidente de la HCA, señaló que una transformación digital exitosa requiere un ecosistema de apoyo integral, que incluya políticas favorables, recursos tecnológicos, asesoramiento especializado y asistencia financiera y legal.

En el próximo período, la HCA coordinará con el Departamento de Ciencia y Tecnología para desarrollar un equipo de consultores en transformación digital y fortalecer la conexión con corporaciones tecnológicas y redes de expertos, con el objetivo de ofrecer soluciones digitales adecuadas a las empresas, añadió.

Durante el evento, el departamento lanzó oficialmente el Consejo Asesor de Ciudad Ho Chi Minh para la Promoción de la Transformación Digital entre las Pymes. Este consejo funcionará como un punto de encuentro entre agencias estatales, expertos y empresas tecnológicas para implementar políticas de apoyo a la transformación digital, desarrollar infraestructura digital y el ecosistema de innovación, además de ofrecer asesoría, formación y desarrollo de capacidades digitales para la comunidad empresarial.

En el marco del evento, las empresas tecnológicas también presentaron una amplia gama de soluciones digitales para la gestión empresarial, la producción y las actividades comerciales, orientadas a optimizar operaciones, reducir costes y mejorar la competitividad en el proceso de transformación digital./.

VNA
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Ciudad Ho Chi Minh #pequeñas y medianas empresas #Proyecto de Transformación Digital
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Fabricación de piezas mecánicas auxiliares en la fábrica de maquinaria de precisión Duy Khanh, barrio de Tang Nhon Phu, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: sggp.org.vn

Desbloquean el acceso al capital para Pymes vietnamitas

En medio de impulso al sector privado en Vietnam, la comunidad empresarial espera que el sistema bancario implemente soluciones más flexibles para que los recursos financieros lleguen a las empresas adecuadas en el momento oportuno.

Ver más

Clasificación y procesamiento de almendras para exportación en la fábrica de la empresa Gold Tree Food Vietnam (100% de propiedad china), ubicada en el Parque Industrial Tu Ha, ciudad de Hue. (Foto: VNA)

Vietnam fortalece su atractivo para la inversión extranjera

Vietnam sigue siendo un "destino de interés para los inversores extranjeros" durante su proceso de traslado, reestructuración y diversificación de sus cadenas de suministro, según informó el Departamento de Inversión Extranjera, Ministerio de Finanzas.

En el evento. (Fuente: VNA)

Foro Financiero de Vietnam 2026 se celebrará en Da Nang en julio

El Foro Financiero de Vietnam 2026 (VFF 2026) tendrá lugar del 9 al 10 de julio en la ciudad central de Da Nang, con la participación de más de 350 responsables políticos, representantes de instituciones financieras internacionales, líderes empresariales e innovadores del sector fintech.

Foto de ilutración (Fuente: VNA)

En alza exportaciones hortofrutícolas de Vietnam

Las exportaciones de frutas y verduras de Vietnam alcanzaron los 3,65 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, un alza interanual del 17,8%. El durián se consolidó como el principal motor de crecimiento del sector, mientras las autoridades agrícolas avanzan en la diversificación de mercados y en la transición hacia un modelo de producción verde y de bajas emisiones bajo estrictos controles de trazabilidad.

Foto ilustrativa: VNA

Ciudad Ho Chi Minh lidera la innovación económica de Vietnam

En el marco del 50 aniversario de su nombramiento oficial, Ciudad Ho Chi Minh se consolida como el principal motor financiero de Vietnam al aportar el 23,1% del PIB nacional. El presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Duoc, detalló que en el primer semestre de 2026 la urbe captó más de 6,8 mil millones de dólares en IED y avanza en proyectos estratégicos como su Centro Financiero Internacional y la Ley de Urbes Especiales.