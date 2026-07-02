Ciudad Ho Chi Minh impulsa la transformación digital de 100.000 pymes para 2030

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh se ha propuesto apoyar entre 150 mil y 200 mil pequeñas y medianas empresas (pymes), de las cuales al menos 100 mil adoptarán plataformas y soluciones tecnológicas digitales, en el marco de su Proyecto de Transformación Digital de Pymes 2026-2030, presentado este 30 de junio.



El proyecto, lanzado conjuntamente por el Departamento de Ciencia y Tecnología de la urbe y la Asociación de Informática de Ciudad Ho Chi Minh (HCA), se implementará tomando como base el Índice de Negocios Digitales (DBI). En este marco, se seleccionarán 200 empresas destacadas como modelos piloto para su posterior replicación.



Para sentar las bases de la transformación digital, la ciudad seguirá invirtiendo en infraestructura requerida, ampliará la cobertura 5G en parques industriales, zonas francas y parques de alta tecnología, y facilitará el acceso de las empresas a laboratorios, centros de ensayo y calibración, datos abiertos y recursos científicos y tecnológicos.



Al mismo tiempo, se simplificarán las políticas de apoyo financiero, así como los servicios de consultoría e implementación de soluciones digitales, con el fin de facilitar el acceso de las empresas a los recursos de transformación digital. Asimismo, se prevé establecer una red de al menos 500 expertos y consultores especializados en transformación digital, además de organizar programas de capacitación en dicha materia, inteligencia artificial (IA) y transformación verde, en línea con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).



Nguyen Huu Yen, subdirector del Departamento Municipal de Ciencia y Tecnología, afirmó que la transformación digital solo tiene verdadero sentido cuando se traduce en mayor productividad, ingresos y valor añadido para las empresas.



Subrayó que, además de las políticas de apoyo gubernamental, resulta esencial la estrecha colaboración de las empresas tecnológicas, los institutos de investigación, las universidades y, sobre todo, el esfuerzo proactivo de innovación por parte de las propias empresas.



El departamento, añadió, trabajará en coordinación con las entidades pertinentes para implementar el programa de manera eficaz, contribuyendo así al impulso de la economía digital de la ciudad.



Según la HCA, en los primeros días tras el lanzamiento del programa, 25 empresas se registraron para unirse a la Red de la Alianza de Soluciones Digitales de apoyo a las pymes.



Las soluciones propuestas se centran principalmente en el comercio electrónico, las ventas omnicanal, la gestión de relaciones con clientes (CRM) y la seguridad de la información, lo que refleja la creciente demanda empresarial de tecnologías digitales para optimizar operaciones, mejorar la eficiencia de la gestión y reforzar la competitividad.



Vu Anh Tuan, vicepresidente de la HCA, señaló que una transformación digital exitosa requiere un ecosistema de apoyo integral, que incluya políticas favorables, recursos tecnológicos, asesoramiento especializado y asistencia financiera y legal.



En el próximo período, la HCA coordinará con el Departamento de Ciencia y Tecnología para desarrollar un equipo de consultores en transformación digital y fortalecer la conexión con corporaciones tecnológicas y redes de expertos, con el objetivo de ofrecer soluciones digitales adecuadas a las empresas, añadió.



Durante el evento, el departamento lanzó oficialmente el Consejo Asesor de Ciudad Ho Chi Minh para la Promoción de la Transformación Digital entre las Pymes. Este consejo funcionará como un punto de encuentro entre agencias estatales, expertos y empresas tecnológicas para implementar políticas de apoyo a la transformación digital, desarrollar infraestructura digital y el ecosistema de innovación, además de ofrecer asesoría, formación y desarrollo de capacidades digitales para la comunidad empresarial.



En el marco del evento, las empresas tecnológicas también presentaron una amplia gama de soluciones digitales para la gestión empresarial, la producción y las actividades comerciales, orientadas a optimizar operaciones, reducir costes y mejorar la competitividad en el proceso de transformación digital./.

VNA