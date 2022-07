Foto de ilustración (Fuente: vnexpress)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh planea construir un puerto de trasbordo internacional de contenedores en Can Gio, con una inversión estimada en seis mil millones de dólares, en aras de generar un gran avance en la economía marítima.



En un documento enviado al Primer Ministro el 30 de junio, el presidente del Comité Popular municipal, Phan Van Mai, dijo que las autoridades de la ciudad y los funcionarios del Ministerio de Transporte han actualizado el informe al respecto de la compañía naviera Mediterranean Shipping Company (MSC), la segunda mayor de su índole en el mundo.



Con una capacidad que representa tres veces la de Cat Lai, actual mayor puerto municipal, el puerto de Can Gio podría recibir el buque portacontenedores más grande del mundo en la actualidad (24 mil TEU).



Según lo esperado, el proyecto se iniciará a partir de 2024 y se pondrá en funcionamiento en los cuatro años siguientes. Su última fase se prevé finalizar en 2040.



Los servicios de transbordo internacional hace tiempo se han convertido en una estrategia competitiva de los países ribereños. Mientras, en Vietnam, la tasa de trasbordo resulta aún modesta. En 2021, los puertos vietnamitas recibieron alrededor de 23,9 millones de TEU, principalmente en las dársenas de Ciudad Ho Chi Minh, Vung Tau y Hai Phong.



La zona de Can Gio está situada al comienzo del canal de navegación Cai Mep-Thi Vai con gran calado, y próxima a la ruta marítima internacional. Esta es una condición importante para formar un sistema portuario y desarrollar los servicios de trasbordo internacional./.