Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh han desarrollado un plan para permitir que los funcionarios cuya labor diaria no implica reuniones con personas puedan trabajar desde casa.El Comité Popular municipal ha ordenado al Instituto de Estudios de Desarrollo de esta urbe (HIDS) que implemente un plan este año.Esto forma parte de un proyecto para optimizar la administración pública de la ciudad en el período 2024-2030, con vistas a servir mejor a más de 10 millones de residentes locales y 300 mil empresas.La ciudad impulsará la aplicación de tecnologías avanzadas y hará que algunos funcionarios trabajen a distancia de forma piloto, sobre todo el personal encargado de trámites y aquellos que no se reúnan directamente con personas o empresas.Con anterioridad, muchas agencias estatales en la urbe ya habían aplicado la modalidad de trabajo desde casa bajo las restricciones de la COVID-19.A finales del año pasado, la ciudad contaba con un total de 19 mil 59 trabajadores estatales en sus nóminas. Actualmente no hay cifras sobre cuántos de ellos ocupan puestos aplicables al trabajo remoto Para formar un equipo de personal profesional, la ciudad ofrece muchas soluciones para mejorar la calidad del reclutamiento, la capacitación y el desarrollo de los funcionarios mientras continúa construyendo mecanismos y políticas para atraer recursos humanos de alta calidad a fin de trabajar en agencias estatales.La ciudad también impuso rotaciones de personal enviando líderes y gerentes a las bases a fin de capacitar y crear condiciones para que el personal desarrollara sus habilidades de gestión de manera integral.De 2024 a 2025, su objetivo es superar las limitaciones y deficiencias de la función pública y del personal para satisfacer las nuevas necesidades del desarrollo de la ciudad durante el período 2025-2030./.