Quang Nam, Vietnam (VNA) La ciudad de Hoi An, en la provincia vietnamita de Quang Nam, es uno de los 10 destinos de moda en el mundo según el sitio especializado en viajes The Travel, según el diario Nhan Dan (Pueblo).Situada en la costa central, esa localidad conquista el corazón de los visitantes gracias a sus casas al estilo tradicional y las paredes pintadas de un peculiar color ámbar. Al anochecer se torna poética bajo la luz de miles de linternas.Aunque no tan vasta como la sureña Ciudad Ho Chi Minh o como Hanoi, la capital, Hoi An enorgullece a sus habitantes por su barrio originario del siglo XVIII, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Allí hay varios lugares de culto y tiendas instaladas en casas antiguas, todos bien conservados.Según The Travel, Hoi An posee una gran riqueza histórica, escenas artísticas, comida deliciosa, excelentes playas y una animada vida nocturna.“Siempre vale la pena visitar esta ciudad”, recalcó el medio canadiense, y sugirió destinos locales como el Chua Cau (Puente de la Pagoda), el Templo de Quan Cong y el mercado de Hoi An.La lista de The Travel también incluye a Cuba, la urbe antigua de Siem Reap (Camboya), la ciudad de Chiang Mai (Tailandia) y el valle de Katmandú (Nepal).Este no es el primer reconocimiento de la prensa internacional para la antigua urbe vietnamita. En enero último, Hoi An fue elegida por la prestigiosa revista Travel Leisure como una de las 25 mejores ciudades del mundo./.