Can Tho, Vietnam (VNA) - Una ruta aérea que conecta la ciudad sureña vietnamita de Can Tho con Taiwán (China) se reanudará para atender la creciente demanda de viajes durante el próximo Año Nuevo Lunar (Tet).En consecuencia, los vuelos en la ruta Can Tho – Taiwán se operarán los domingos, miércoles y viernes a partir del 21 de enero. Los vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Can Tho despegarán a las 2:30 pm, mientras que los de regreso aterrizarán en el Aeropuerto Internacional de Can Tho, a las 22:45 horas del mismo día.Mientras tanto, los vuelos en la ruta entre Can Tho y el Aeropuerto Internacional de Incheon, de Corea del Sur, se han operado de manera estable desde finales de 2023 los lunes, martes, jueves y sábados de cada semana.La reanudación de las rutas tiene como objetivo crear condiciones favorables para que los vietnamitas de ultramar regresen a casa para celebrar el Tet./.