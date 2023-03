Firma de una memorando de entendimiento entre ambas partes (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) – Las autoridades de la ciudad vietnamita de Can Tho sostuvieron hoy una sesión de trabajo con el cónsul general de la India en Ciudad Ho Chi Minh, Madan Mohan Sethi, para discutir la cooperación multifacética entre esta urbe sureña y socios indios.



En el evento, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Thuc Hien, sugirió orientaciones para la cooperación bilateral en la agricultura de alta tecnología, industria de procesamiento, inversión, turismo, atención médica, educación y formación, y tecnología de la información.



Expresó su deseo de recibir el apoyo de la India para celebrar la conferencia "India – Ciudad de Can Tho" con el objetivo de conectar a los importadores indios con los exportadores locales de arroz, mariscos, productos agrícolas procesados, así como presentar el turismo de la ciudad.



Can Tho planea organizar un viaje a la India en mayo para una delegación de funcionarios de promoción de inversiones, comercio y turismo, dijo, y sugirió que la parte india ayude a celebrar una sesión de trabajo con el Instituto Indio de Tecnología para invitar a los inversores indios a la zona de la tecnología de la información de esta ciudad.



También manifestó su aspiración de visitar y compartir experiencias en el desarrollo económico y turístico con autoridades de una localidad india adecuada.



Sethi, por su parte, se comprometió a intensificar la cooperación en las áreas sugeridas por el dirigente anfitrión.



Recomendó que la delegación vietnamita visite los estados de Andhra Pradesh y Telangana, y señaló que el segundo es fuerte en productos farmacéuticos, biotecnología, tecnología de la información y atención médica, mientras que el primero cuenta con fortalezas en agricultura.

En la ocasión, el Consulado General de la India y el Departamento de Asuntos Exteriores municipal firmaron un acuerdo de cooperación, en virtud del cual acordaron mejorar el intercambio de información para realizar actividades de cooperación de manera efectiva, especialmente en educación, cultura, artes, tecnología de la información, turismo, comercio e inversión.

Cada año, ambas partes realizarán reuniones en línea o presenciales para revisar el trabajo conjunto y establecer tareas futuras./.