En el evento (Fuente: Nhan Dan)

Hanoi (VNA)- El club vietnamita de fútbol Song Lam Nghe An y su similar japonés Mito Hollyhock firmaron un acuerdo de cooperación en mejorar la gestión y operación del equipo.

En virtud del documento firmado el 19 pasado, la parte japonesa apoyará al Song Lam Nghe An en el reforzamiento de su sistema de administración y gestión y en el perfeccionamiento de su estructura organizativa según el modelo japonés, incluida la autonomía en la experiencia futbolística, y en diversificar las fuentes de financiación de la escuadra.



El director general del Song Lam Nghe An, Truong Manh Linh, expresó que la adopción de los sistemas de trabajo del Mito Hollyhock contribuirá a reformar el club de manera profesional y sostenible, aportando al desarrollo común del deporte vietnamita, según informó el periódico Nhan Dan.



Song Lam Nghe An tiene una larga tradición y ha formado a muchos futbolistas famosos del país indochino. En 2021 el once se fijó la meta de desarrollarse de manera sostenible, informó el periódico Nhan Dan.



Mientras, Mito Hollyhock está centrado en formar a los jóvenes y mejorar la capacidad del personal en la gestión de las operaciones del club.



Durante el proceso de cooperación ambas partes encontraron muchas similitudes consideradas como base para ampliar el trabajo conjunto./.