Comercio electrónico abre mercados a productos agrícolas vietnamitas

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El comercio electrónico abre nuevas oportunidades para que los productos agrícolas y las especialidades locales lleguen a una mayor diversidad de consumidores.



Sin embargo, estar presente en las plataformas digitales no basta para garantizar la competitividad a largo plazo y las empresas deben abordar desafíos relacionados con el reconocimiento de marca, la confianza de los consumidores y la competencia en precios, además de desarrollar redes de distribución sólidas y construir relatos de marca capaces de conectar con los consumidores digitales.



*Dificultades para comercializar productos agrícolas en plataformas digitales



Khuu Van Chuong, director de la empresa de producción y comercio SK Noni, señaló que las plataformas de comercio electrónico actúan como una extensión de los canales de distribución, acercando las especialidades locales a los consumidores.



Desde 2020, la empresa ha desarrollado canales de venta electrónica para sus productos a través de su sitio web y plataformas como Shopee y Tiki, comunicó.



Para las empresas establecidas en zonas con redes de distribución aún limitadas, esta es una forma de ampliar su mercado sin depender por completo de los puntos de venta físicos, afirmó.



La venta en línea también permite a las empresas recibir reseñas de clientes anteriormente desconocidos, lo que genera oportunidades para construir credibilidad y ampliar el alcance de sus productos, precisó.



Por su parte, Pham Van Cong, director de la empresa Dori, subrayó que desde hace unos tres años la compañía ha comercializado cebollas, ajos de Ly Son y productos procesados a partir de estas materias primas en las principales plataformas de comercio electrónico nacional.



El comercio electrónico permite a las especialidades locales superar las barreras geográficas de los mercados tradicionales. Sin embargo, el entorno digital también plantea numerosos desafíos a la hora de competir con productos que utilizan las mismas denominaciones, pero que no proceden de las localidades de origen, expresó.



Gracias al apoyo local, la empresa ha explotado la certificación de indicación geográfica para el ajo de Ly Son y ha implementado la trazabilidad del producto, lo que permite a los compradores verificar el origen de sus adquisiciones y, de este modo, ha fortalecido la confianza en el mercado en línea, comentó Pham Van Cong.



Como resultado, las dificultades para comercializar productos agrícolas en plataformas de comercio electrónico no se limitan a publicar productos o gestionar una tienda en línea. Las empresas deben resolver varios desafíos simultáneamente: lograr que los consumidores reconozcan sus productos, confíen en su calidad, estén dispuestos a pagar un precio acorde con su valor y los elijan de forma sostenida a largo plazo.



La digitalización del mercado de productos agrícolas no es una mera solución; requiere alineación y consenso en el comportamiento del consumidor.



*Construir confianza digital



A partir de esta realidad, la profesora asociada y doctora Dang Vu Bich Hanh, docente sénior de la Universidad Politécnica de Ciudad Ho Chi Minh, consideró que las empresas deben cambiar su enfoque a la hora de comercializar sus productos en el entorno digital.



En lugar de limitarse a publicar sus productos y esperar a que los compradores los encuentren, las empresas necesitan comprender las necesidades de sus clientes y transmitir de manera convincente el valor de sus rubros a los clientes, detalló.



Los consumidores tienden a comprar no solo productos, sino también los valores y las historias que estos representan, por lo cual las empresas necesitan construir un relato en torno a sus artículos, recomendó.



En el caso de los productos agrícolas y las especialidades locales, contar su historia cobra especial importancia, ya que permite resaltar su valor autóctono y la identidad cultural de cada localidad. Este es un factor clave para captar la atención de los consumidores cuando navegan por las tiendas digitales, sugirió.



Actualmente, muchas localidades también están intensificando su apoyo a las empresas para que comercialicen sus productos agrícolas a través de plataformas digitales.



En la provincia de Tay Ninh, el sector de Industria y Comercio lleva varios años organizando actividades de apoyo y formación dirigidas a empresas y cooperativas, con el fin de mejorar sus habilidades de venta digital y enseñarles a gestionar sus tiendas en línea.



En Ciudad Ho Chi Minh, el Departamento de Industria y Comercio municipal también está reforzando la cooperación con las plataformas de comercio electrónico y organizando actividades para conectar a los vendedores con ella.



El objetivo es ayudar a las empresas y cooperativas a familiarizarse con su funcionamiento y con los requisitos que deben cumplir los productos para su comercialización en línea, especialmente en lo relativo al almacenamiento, la distribución y el transporte.



La comercialización de productos agrícolas en plataformas digitales ofrece una oportunidad para ampliar los mercados. Sin embargo, sin una gestión eficaz y, sobre todo, sin garantías de calidad y transparencia, los productos agrícolas y las especialidades locales tendrán dificultades para llegar lejos.



En definitiva, la incursión en el comercio electrónico solo tendrá éxito si las empresas logran generar confianza y consolidar el valor de sus productos entre los consumidores en el entorno digital./.

VNA