Comercio Vietnam-Camboya apunta hacia los 20 mil millones de dólares

Hanoi (VNA) - El comercio entre Vietnam y Camboya mantiene una evolución positiva, con un intercambio de alrededor de 8,7 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, y ambos países buscan eliminar obstáculos institucionales, desarrollar cadenas de suministro complementarias y mejorar la conectividad logística para avanzar hacia la meta de 20 mil millones de dólares.



En 2025, el intercambio comercial bilateral alcanzó un récord de más de 11,3 mil millones de dólares. En los primeros ocho meses de 2026, el valor total de las exportaciones e importaciones entre ambos países se situó en unos 8,7 mil millones de dólares, un 8,3% más que en el mismo período del año anterior.



Según datos de la Aduana de Vietnam, las exportaciones vietnamitas a Camboya alcanzaron los 4,3 mil millones de dólares, un aumento del 13,8%, mientras que las importaciones procedentes de ese mercado sumaron 4,4 mil millones de dólares, un 3,4% más.



Vietnam es actualmente el tercer socio comercial de Camboya y ocupa el segundo lugar tanto entre los países proveedores de mercancías como entre los mercados de origen de sus importaciones.



Vietnam exporta principalmente a Camboya productos textiles y prendas de vestir, hierro y acero, materias primas y componentes para las industrias textil y del calzado, fertilizantes, piensos, productos plásticos, papel, productos químicos, maquinaria y equipos. A su vez, importa sobre todo anacardos, caucho y materias primas para los sectores textil y del calzado, entre otros productos.



Las dos economías presentan estructuras productivas relativamente complementarias. Camboya cuenta con ventajas en agricultura y materias primas, mientras que Vietnam dispone de capacidades de procesamiento, un tejido empresarial consolidado y redes de distribución desarrolladas.



Esta complementariedad ofrece una base para ampliar no solo el comercio de mercancías, sino también la cooperación productiva y la integración en las cadenas regionales de suministro.



Además, Vietnam cuenta con 223 proyectos de inversión en Camboya, con un capital registrado total cercano a los 3,4 mil millones de dólares. Estas iniciativas contribuyen a generar empleo, aportar ingresos presupuestarios y respaldar el bienestar social en el país anfitrión.



Para alcanzar el objetivo de 20 mil millones de dólares en comercio bilateral, ambos países deben seguir eliminando obstáculos normativos e institucionales, perfeccionar el marco jurídico y establecer mecanismos de cooperación económica adaptados a las nuevas necesidades de desarrollo.



Ambos países pueden ampliar la cooperación industrial y en industrias auxiliares, creando cadenas transfronterizas de suministro. Una mayor conexión empresarial en materias primas, componentes, maquinaria y servicios permitiría complementar las capacidades productivas y aprovechar mejor las preferencias arancelarias de los acuerdos comerciales en los que participan ambos países.



Las infraestructuras de transporte y la logística desempeñan un papel fundamental para convertir el potencial de cooperación en un mayor intercambio comercial. La puesta en funcionamiento del paso fronterizo internacional de Meun Chey-Tan Nam a finales de 2025 y del de Khanh Binh-Chrey Thom el 3 de octubre de 2026 contribuirá a ampliar las rutas comerciales, dinamizar la economía de las zonas fronterizas y reforzar la conexión entre las localidades de ambos países.



A largo plazo, la coordinación para desarrollar el corredor de transporte Ciudad Ho Chi Minh-Moc Bai-Bavet-Phnom Penh, integrado con las redes de autopistas de ambos países, podría reducir los tiempos de tránsito y los costos logísticos, además de favorecer la creación de centros de servicios, instalaciones logísticas y zonas industriales a lo largo de la ruta.



Una conectividad más eficiente también facilitaría el comercio, el turismo y los intercambios entre los pueblos, al tiempo que ampliaría los vínculos entre el delta del Mekong y Camboya, así como con el mercado de la ASEAN./.

VNA