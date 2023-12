Hanoi (VNA)- La Comisión de Inspección del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam celebró su 34ª Reunión del 18 al 20 de diciembre en Hanoi, bajo el presidio de su titular Tran Cam Tu, durante la cual examinó los resultados de las inspecciones de varias organizaciones y miembros partidistas.La Comisión concluyó que el Comité de asuntos partidistas en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) violó los principios del centralismo democrático y las reglas de trabajo, mostró falta de responsabilidad, liderazgo y supervisión, permitiendo que el Ministerio y muchas organizaciones e individuos violaran los principios del Partido, normas y leyes del Estado en materia de asesoramiento y emisión de mecanismos para el desarrollo de la energía solar y eólica, así como para el comercio y la gestión de los suministros de petróleo y gasolina; en la implementación del VII Plan Eléctrico Nacional ajustado; la gestión del fondo de estabilización de precios; la redacción, evaluación, aprobación, organización de licitaciones e implementación de proyectos/paquetes de licitación por parte de la empresa AIC. Como resultado de ello, varios funcionarios y miembros partidistas han sido sancionados o se enfrentan a procesos penales.Según la Comisión, esas violaciones y errores se atribuye al Comité de asuntos partidistas en la Cartera de los mandatos 2016-2021 y 2021-2026, a los Buros Ejecutivos de los Comités partidistas del Ministerio y departamentos relacionados, así como a los dirigentes y funcionarios, entre ellos Tran Tuan Anh, miembro del Buró Político, jefe de la Comisión Económica del Comité Central del Partido, ex secretario del Comité de asuntos partidistas en el MIC y ex ministro de Industria y Comercio; Do Thang Hai, miembro del Comité de asuntos partidistas del MIC y viceministro de Industria y Comercio; Hoang Quoc Vuong, secretario del Comité partidista y presidente del Consejo de Miembros del Grupo de Petróleo y Gas de Vietnam (PetroVietnam), ex miembro del Comité de asuntos partidistas en el MIC y ex viceministro de Industria y Comercio; entre otros.Por las violaciones y errores antes mencionados también son culpables el Buró Ejecutivo del Comité Partidista del Grupo de Electricidad de Vietnam en los mandatos 2015 - 2020, 2020 - 2025 y varios funcionarios, entre ellos Trinh Dinh Dung, ex miembro del Comité Central del PCV, ex viceprimer ministro; Mai Tien Dung, ex miembro del Comité Central del PCV, ex ministro y jefe de la Oficina Gubernamental; Duong Quang Thanh, ex presidente del Consejo de Miembros del Grupo de Electricidad de Vietnam; Tran Dinh Nhan, ex director general del Grupo de Electricidad de Vietnam, dijo la Comisión.Las violaciones antes mencionadas han tenido graves consecuencias y han causado importantes pérdidas financieras al Estado. También han generado opiniones públicas negativas, dañando la reputación de la organización del Partido y de las agencias estatales.La Comisión de Inspección exige que el Comité de asuntos partidistas del MIC y los comités y organizaciones del Partido en los ministerios, sectores, localidades y agencias relacionados realicen revisiones, definan las responsabilidades específicas y decidan medidas disciplinarias con respecto a dichas organizaciones y miembros partidistas, e informen los resultados a la Comisión.Mientras tanto, la Comisión decidió expulsar del Partido a Luu Binh Nhuong, ex vicepresidente de la Junta para la Aspiración del Pueblo del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, por mostrar degradación en la ideología política, la moral y el estilo de vida, violar los reglamentos del Partido y las leyes del Estado y abusar de su posición y poder para fines personales.En la reunión también se discutieron los resultados de las inspecciones realizadas a varias organizaciones y miembros partidistas. La Comisión pidió que esas organizaciones y miembros del Partido sigan manteniendo sus puntos fuertes y extraigan lecciones de los errores y violaciones descubiertos durante las inspecciones./.