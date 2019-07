Hanoi, 08 jul (VNA)- La Comisión de Control Disciplinario (CCD) del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) propuso que el Buró Político considere y aplique medidas disciplinarias contra Vu Van Ninh, ex viceprimer ministro del país, por las violaciones cometidas mientras ocupaba diferentes cargos.

La 37 reunión de la Comisión del Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (Foto: VNA)

En un comunicado emitido hoy sobre los resultados de su 27 reunión, esa entidad evaluó que en el cargo de subjefe del gobierno, Vu Van Ninh cometió violaciones en la toma de decisión sobre la equitización y la desinversión de la capital estatal en los puertos de Quy Nhon y Quang Ninh, que iba en contra de las conclusiones del Buró Político.Señaló que mientras actuaba como secretario del Comité partidista del Ministerio de Finanzas, ministro de esta cartera y presidente del Consejo de Administración de la Seguridad Social de Vietnam (SSVN), carecía de responsabilidad en la dirección y la supervisión, lo que provocó la pérdida de una gran cantidad de dinero del Estado en el caso relacionado al préstamo concedido por la SSVN a la empresa de arrendamiento financiero 2.Muchos funcionarios y militantes del Partido involucrados en el caso han sido castigados.La Comisión valoró que las infracciones de Vu Van Ninh, exmiembro del Comité Central del PCV, fueron "serias" y afectaron el prestigio de la organización política y de él mismo.Durante su reunión, el CCD también examinó las irregularidades del órgano permanente del Comité partidista del Departamento de Seguridad Pública de la provincia sureña de Dong Nai.Concluyó que ese órgano violaba el principio de democracia centralizada y las normas de trabajo, y mostró la negligencia y una débil administración, lo que dio lugar a muchas violaciones y deficiencias en las investigaciones y resolución de casos de delito, el manejo y uso de armas, tierras, finanzas y bienes, y el trabajo de personal.La CCD también señaló la irresponsabilidad de algunos funcionarios de Dong Nai, y agregó que las violaciones cometidas por el órgano permanente de la militancia y varios de sus miembros causaron consecuencias "muy graves", que afectaron el prestigio del Partido y las agencias de protección de la ley y preocuparon al público.Por lo tanto, se necesitan aplicar medidas disciplinarias contra los violadores, subrayó.En la cita, la Comisión emitió advertencia a Nguyen Van Cong, viceministro de Transporte; Pham Viet Muon, ex subjefe de la Oficina de Gobierno; y Tran Ngoc Thanh, ex presidente del Consejo de Miembros de la Corporación Ferrocarril de Vietnam.Mientras tanto, decidió amonestar a los viceministros de Transporte Nguyen Ngoc Dong y Nguyen Nhat, y Nguyen Ngoc Hue, expPresidente del Consejo de Miembros de la Corporación Naviera Vinalines.También adoptó medidas disciplinarias contra tres ex funcionarios de la provincia central de Dak Nong. –VNA