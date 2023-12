El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, interviene en la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam concluyó hoy su 28ª reunión en Hanoi, después de tres jornadas de trabajo.



En su discurso de clausura, el presidente de la AN, Vuong Dinh Hue, dijo que el Comité Permanente analizó y adoptó decisiones para 20 cuestiones específicas.



En particular, evaluó la Resolución sobre el programa de trabajo en 2024 del Comité Permanente, así como adoptó su programa de relaciones exteriores para ese año.



Se ofrecieron opiniones iniciales sobre el borrador de Ley de Costas de Litigios, que está previsto para una mayor revisión y aprobación en la próxima reunión. Se acordaron agregar cuatro proyectos de legislaciones al programa de elaboración de leyes y ordenanzas de 2024, a saber, las leyes enmendadas de Prevención y Lucha contra Trata de Personas, de Productos Químicos, de Impuesto al Valor Agregado y de Gestión y Uso de Armas, Explosivos y Herramientas de Apoyo.



El Comité Permanente aprobó una resolución sobre los tipos impositivos para la protección del medio ambiente aplicados a la gasolina, el petróleo y los lubricantes en 2024, así como otra sobre el establecimiento del municipio de Viet Yen y sus pueblos en la provincia de Bac Giang, la fusión de la comuna de Thieu Phu en el pueblo de Thieu Hoa y el establecimiento del pueblo de Hau Hien en el distrito de Thieu Hoa, provincia de Thanh Hoa.



Respaldó propuestas para el nombramiento de embajadores vietnamitas en ciertos países y emitió decisiones escritas sobre el proyecto de resolución relacionada con la asignación de fondos para las actividades de las delegaciones de la AN en 2024.



También aprobó en principio la Resolución de orientación de la organización de actividades explicativas durante las sesiones del Consejo de Asuntos Étnicos y los comités de la AN.



Luego de realizar el balance del sexto periodo de sesiones del Parlamento, los diputados discutieron los preparativos para las próximas sesiones del órgano legislativo./.

VNA