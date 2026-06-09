Comité Permanente del Parlamento vietnamita abordará reformas judiciales en su tercera reunión

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam celebrará el 10 de junio su tercera reunión, durante la cual analizará una serie de proyectos normativos relacionados con la organización y funcionamiento del sistema judicial, además de debatir y aprobar resoluciones sobre planificación financiera, presupuesto estatal y mecanismos de supervisión parlamentaria.



Según la agenda prevista, el Comité examinará y emitirá opiniones sobre el proyecto de Ordenanza que modifica y complementa varios artículos de la Ordenanza sobre los procedimientos para examinar y decidir la aplicación de medidas administrativas en los Tribunales Populares.



Asimismo, analizará un proyecto de Resolución que modifica y complementa varias disposiciones de la Resolución No. 81/2025/UBTVQH15 relativa a la creación de tribunales populares provinciales y tribunales populares regionales, así como a la determinación del ámbito de competencia territorial de estas instancias judiciales.



Durante la sesión también se someterán a consideración y aprobación varias resoluciones, entre ellas la relativa a la evaluación y clasificación de calidad de los departamentos especializados y a la creación y gestión de puestos de trabajo para funcionarios de los departamentos especializados del Consejo de Nacionalidades y de las comisiones de la Asamblea Nacional.



Asimismo, se debatirá una resolución sobre la elaboración, examen y aprobación del plan financiero nacional quinquenal, la formulación del plan de inversión pública de mediano plazo con recursos del presupuesto estatal, el presupuesto estatal, el plan de asignación del presupuesto central y la ratificación anual de la liquidación presupuestaria.



La agenda incluye además una resolución sobre los principios y criterios para la distribución del impuesto sobre el valor agregado (IVA) entre las distintas localidades durante el período 2027-2030; una resolución que modifica y complementa varias disposiciones de la Resolución No. 524/2012/UBTVQH13, de fecha 20 de septiembre de 2012, relativa a determinados regímenes de gasto destinados a garantizar el funcionamiento de la Asamblea Nacional; y una resolución que detalla y orienta la aplicación de la Ley de Supervisión de la Asamblea Nacional y de los Consejos Populares en materia de coordinación para supervisar el cumplimiento de tratados y acuerdos internacionales.



En el ámbito de la supervisión parlamentaria, el Comité Permanente examinará el informe sobre las peticiones ciudadanas correspondiente a mayo de 2026 y emitirá opiniones sobre el proyecto de Plan de Supervisión y el esquema de supervisión relativo a la implementación de políticas y normativas sobre la gestión y utilización de las sedes de trabajo tras la ejecución de la política de reorganización de la estructura organizativa y de las unidades administrativas./.

VNA