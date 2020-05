Concluye Asamblea Nacional de Vietnam octavo día de trabajo de su IX período de sesiones (Fuente: VNA)

Hanoi, 28 may (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam (XIV legislatura) celebró hoy la última jornada de trabajo en línea, que también es el octavo día de su noveno período de sesiones en curso.En la sesión matutina, en nombre del primer ministro, el titular de la Comisión de Asuntos de Minorías Étnicas del Gobierno, ministro Do Van Chien, presentó el Programa nacional de objetivos sobre el desarrollo socioeconómico de las etnias minoritarias y zonas remotas para el período 2021-2030.El presidente del Consejo de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional (AN), Ha Ngoc Chien, más tarde presentó un informe de verificación sobre este tema.El jefe de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, Vu Hong Thanh, entregó el informe del Comité Permanente de la AN sobre las revisiones al proyecto de ley sobre inversiones en virtud de la asociación público-privada (PPP), sobre lo que siguió el debate.El ministro de Planificación e Inversión, Nguyen Chi Dung, aclaró algunas cuestiones relevantes que atrajeron la atención de los diputados.Por la tarde, el ministro de Finanzas Dinh Tien Dung, autorizado por el primer ministro, presentó una propuesta para la aprobación de la AN del balance del presupuesto estatal 2018, sobre el cual el auditor general Ho Duc Phoc presentó un informe de auditoría.Los legisladores también escucharon un informe de verificación sobre el saldo del presupuesto estatal 2018 presentado por el presidente de la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios de la AN, Nguyen Duc Hai.Luego, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la AN, Phan Xuan Dung, leyó el informe del Comité Permanente del Parlamento sobre las enmiendas a la ley que revisan y complementan algunos artículos de la ley sobre prevención y control de desastres naturales y la ley sobre diques.Varios temas discutibles de este proyecto de ley fueron examinados por los legisladores. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Nguyen Xuan Cuong, también dio opiniones en respuesta a su preocupación.Más tarde, el vicepresidente de la AN, Phuong Quoc Hien, pronunció un discurso concluyendo las actividades en línea del noveno período de sesiones, las cuales fueron llevadas a cabo muy exitosas y mostraron la reforma y flexibilidad de las actividades de la legislatura.De acuerdo con la agenda, los diputados se reunirán del 8 al 18 de junio en el sede de la Asamblea Nacional para considerar y votar sobre muchos asuntos importantes./.