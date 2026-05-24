Nueva York (VNA) - La XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) concluyó oficialmente en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, tras cuatro semanas de debates.



En su discurso de clausura en calidad de presidente de la conferencia, el embajador Do Hung Viet, jefe de la misión permanente de Vietnam ante la ONU, subrayó que, a pesar de no haber obtenido un documento final de consenso, todas las naciones firmantes continúan compartiendo el objetivo común de un mundo libre de armas nucleares y se mantienen comprometidas con el diálogo en medio de un entorno global marcado por la inestabilidad, la fragmentación y la disminución de la confianza.



El diplomático vietnamita encomió la flexibilidad y la disposición al compromiso mostradas por las delegaciones durante las negociaciones, y reafirmó que el TNP sigue constituyendo la piedra angular de la arquitectura global de desarme y no proliferación nuclear.



Resaltó asimismo la responsabilidad de los Estados partes de mantener y fortalecer el tratado con el fin de asegurar su vigencia continua frente a los desafíos de seguridad internacional que evolucionan de forma rápida en la actualidad.



Concluye Conferencia de Examen del TNP bajo la presidencia de Vietnam. (Foto: VNA)



Durante el debate de clausura, los representantes de varios países y grupos regionales, incluidos la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el Movimiento de Países No Alineados y la Unión Europea, reafirmaron el estatus del TNP como pilar del marco de la seguridad internacional.



Las delegaciones elogiaron la gestión eficaz de Vietnam en la conducción de la conferencia, destacando los esfuerzos de la presidencia para promover la transparencia, mejorar los procedimientos de negociación y adaptar el proceso de revisión a las realidades globales emergentes.



Después de casi un mes de negociaciones, que incluyeron docenas de consultas formales e informales y numerosos eventos paralelos, el foro concluyó con un llamado a los Estados miembros a mantener sus compromisos y continuar trabajando de manera cooperativa con miras al próximo ciclo de revisión en 2031.



En una declaración emitida tras la clausura, el secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó la falta de consenso sobre el documento final e instó a todas las naciones a utilizar plenamente el diálogo, la diplomacia y las negociaciones para reducir las tensiones, disminuir los riesgos nucleares y eliminar por completo la amenaza atómica.



Felicitó a Vietnam por su labor en el rol de presidente de la conferencia y por sus esfuerzos incansables orientados a promover resultados sustantivos para fortalecer el tratado.



Por su parte, la secretaria general adjunta y alta representante de la ONU para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, señaló en una rueda de prensa posterior que, si bien la conferencia no produjo un resultado de consenso, el liderazgo y las gestiones de la presidencia vietnamita aportaron un nuevo impulso al proceso de negociación y alentaron a los Estados miembros a continuar el diálogo en un panorama geopolítico fragmentado./.