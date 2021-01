Panorama del evento (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- La presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, asistió hoy a la conmemoración del aniversario 75 de las primeras elecciones generales del país, celebrada en la ciudad sureña de Can Tho.Al intervenir en el evento, la máxima legisladora repasó los logros del Parlamento de Vietnam durante los últimos 75 años, y destacó que desde las primeras votaciones generales, efectuadas el 6 de enero de 1946, ese órgano obtuvo avances incesantes y desplegó numerosas acciones innovadoras en beneficio del pueblo y el país.Las labores parlamentarias juegan un importante papel histórico en la lucha por la liberación, unificación, construcción y defensa de la Patria, afirmó, al valorar altamente los aportes de Can Tho a las actividades de la XIV Asamblea Nacional y al desarrollo del país en los últimos años.Kim Ngan resaltó el desempeño de los diputados de Can Tho como puente de conexión entre el Partido, el Estado y los votantes, lo que contribuyó significativamente a las actividades del Legislativo.En especial, los parlamentarios de esta localidad también prestan atención a las familias beneficiarias de las políticas sociales y con méritos revolucionarios, así como a las tareas de bienestar social local, coadyuvando a fortalecer la confianza del pueblo en la Asamblea Nacional.En la ocasión, los diputados de Can Tho apreciaron el papel de la XIV Asamblea Nacional en la adopción de las resoluciones destinadas a eliminar los impuestos agrícolas, prohibir el consumo de alcohol y reducir los aranceles para las empresas afectadas por la pandemia de COVID-19.Al subrayar que la Asamblea Nacional logró resultados positivos en las labores de supervisión e interpelación para servir a las aspiraciones del pueblo, manifestaron el deseo que el órgano legislativo continúe prestando atención a los problemas "candentes" en el delta del Mekong, tales como la inversión en los asuntos vinculados con el transporte y los deslizamientos de tierra en las riberas.Tras 75 años y 14 legislaturas, el máximo órgano legislativo de Vietnam adoptó cinco constituciones en los años 1946, 1959, 1980, 1992 y 2013. La última marcó un periodo de desarrollo e integración del país, demostrando un espíritu de profunda innovación y creando un marco legal sólido para el funcionamiento de toda la vida social con el fundamento del Estado de derecho./.