Can Tho, Vietnam (VNA)- Indochina Kajima Development, empresa mixta entre Indochina Capital de Vietnam y Kajima Corporation de Japón, comenzó hoy la construcción de un Wink Hotel, en la ciudad sureña de Can Tho , que cumplirá los estándares internacionales.El edificio de 19 pisos, sobre una superficie de 12 mil 700 metros cuadrados, contará con 214 habitaciones de hotel y 24 apartamentos de servicio con diseños modernos.Se espera que una vez que entre en funcionamiento, el hotel generará un nuevo estándar al turismo y los servicios de ese sector en la urbe y brindará más oportunidades para atraer a los viajeros.En la actualidad, Can Tho intensifica las actividades de promoción comercial y de servicios, en contribución a estimular la demanda de los consumidores.Según estadísticas locales, Can Tho recibió durante los primeros ocho meses del año a 3,9 millones de excursionistas, cifra que representó 97,5 por ciento de la meta fijada y un aumento interanual de 91 por ciento.La industria sin humo de la ciudad ingresó de enero a agosto 116,5 millones de dólares, una subida de 104 por ciento en comparación con el mismo lapso de 2021./.