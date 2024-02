Estudiantes en Australia (Fuente: VNA)

Sydney (VNA)- El Consulado General de Vietnam en Sydney sugirió al estado de Australia del Sur crear condiciones favorables para los estudiantes vietnamitas en el estado durante una reciente sesión de trabajo con las autoridades locales.



Con anterioridad, el Departamento de Educación de Australia del Sur anunció algunos cambios en la recepción de estudiantes de las provincias centrales de Vietnam, Nghe An, Ha Tinh y Quang Binh, en el marco del Programa de Educación Internacional.



En la sesión de trabajo, el Departamento dijo que siempre valora mucho a los estudiantes vietnamitas y sus contribuciones al Estado, y señaló que revisará las políticas hacia los estudiantes de las tres localidades vietnamitas en el futuro.



Antes de la reunión, el Departamento dijo que dará la bienvenida a muchos estudiantes internacionales en las próximas semanas bajo el programa, pero dejará temporalmente de recibir solicitudes de estudiantes de Ha Tinh y Nghe An.



Tampoco se aceptarán solicitudes de estudiantes de la provincia de Quang Binh. Sin embargo, el reglamento podría revisarse en marzo.



Los estudiantes de las provincias norteñas de Hai Duong, Hai Phong y Quang Ninh deben proporcionar explicaciones claras sobre los propósitos de su solicitud, junto con planes de estudio específicos.



Aquellos de la provincia sureña de Dong Nai y de las provincias de las tierras altiplanas de Dak Lak y Lam Dong también deben aclarar los propósitos de su solicitud, y el reglamento será revisado en agosto.



Dichas regulaciones se aplican únicamente a los estudiantes que participan en el Programa de Educación Internacional, no a los alumnos universitarios ni de formación profesional.



Desde que el Departamento lanzó el programa en 1989, miles de estudiantes internacionales han venido al estado, siendo los vietnamitas uno de los grupos más grandes. Unos 430 estudiantes de la nación del Sudeste Asiático se matricularon en escuelas públicas de Australia del Sur en 2023 en el marco de este programa.



En cuanto a los cuatro estudiantes vietnamitas considerados "inlocalizables" en Australia del Sur, el Consulado General se ha coordinado con la policía local para buscarlos y proporcionar información a sus familias./.

VNA