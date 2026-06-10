Economía

Consumo interno sigue punto brillante en el panorama económico de Vietnam

El consumo interno de Vietnam creció un 11,2% en los primeros cinco meses de 2026, impulsado por la recuperación del poder adquisitivo, el turismo y el comercio minorista

Foto ilustrada (Fuente: VNA)
Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El crecimiento del 11,2% del volumen total de ventas minoristas de bienes y servicios de consumo en los cinco primeros meses de 2026 muestra que el consumo interno sigue siendo un punto brillante de la economía de Vietnam. Este aumento refleja la mejora del poder adquisitivo de la población y la recuperación de diversos sectores productivos y comerciales, contribuyendo a la generación de empleo e ingresos.

Según la Oficina Nacional de Estadística del Ministerio de Finanzas, el valor de ventas minoristas y servicios de consumo en dicho periodo se aproximó los 3.185 billones de VND (122,5 mil millones de USD), un aumento del 11,2% interanual; si se excluye el efecto de los precios, el incremento fue del 6,1%. Solo en mayo, el volumen alcanzó unos 647,1 billones de VND (24,9 mil millones de USD), con un aumento del 0,5% respecto al mes anterior y del 11,8% en comparación con el mismo mes de 2025.

En la estructura, el comercio minorista de bienes mantiene su papel dominante con 2.418,1 billones de VND (93 mil millones de USD), equivalente a casi el 76% del total, con un aumento del 11,1%. Destacan los incrementos en combustibles (12,7%), prendas de vestir (10,2%), alimentos y productos alimentarios (9,6%), y artículos para el hogar (7,5%), mientras que otros bienes aumentaron un 17,6%.

Varias localidades registraron un crecimiento notable, como Quang Ninh (12,9%), Da Nang (12,7%), Dong Nai (11,4%), Can Tho (11,2%), Hanoi (11,1%) y Ciudad Ho Chi Minh (10,9%).

El sector de alojamiento y restauración continuó su recuperación con ingresos de 400,4 billones de VND (15,4 mil millones de USD), un aumento del 13,3%. Entre las localidades con mayor crecimiento figuran An Giang (24,4%), Ninh Binh (19,2%), Da Nang (18,9%), Hue (18,6%) y Quang Ninh (18,5%).

El turismo alcanzó 40,6 billones de dongs, con un aumento del 12,2%, impulsado por políticas de visado más flexibles, programas de promoción turística y mejoras en la calidad de los servicios, atrayendo a visitantes nacionales e internacionales. Otros servicios generaron 325,9 billones de VND (12,5 mil millones de USD), un incremento del 9,1%.

Los expertos atribuyen este crecimiento a la recuperación de la demanda interna, las políticas de estímulo al consumo y el fuerte impulso del turismo. Según la empresa de valores An Binh, las perspectivas del comercio minorista en el segundo trimestre de 2026 siguen siendo positivas gracias al apoyo de políticas de estímulo y la recuperación del poder adquisitivo.

No obstante, las empresas señalan que la recuperación del consumo aún no es uniforme. Los consumidores siguen siendo cautelosos, priorizan productos esenciales y buscan promociones antes de realizar compras. Algunas empresas han tenido que optimizar operaciones para mantener precios competitivos ante el aumento de costos logísticos.

A nivel macroeconómico, los expertos consideran que, para convertir el consumo interno en un motor de crecimiento sostenible, es necesario mejorar los ingresos de la población, fortalecer el sistema de bienestar social y ampliar el acceso al crédito al consumo, más allá de las medidas de estímulo a corto plazo.

En una reunión sobre el desarrollo del mercado interno, el viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc destacó que el mercado doméstico es un “pilar fundamental” para alcanzar el objetivo de crecimiento de dos dígitos en el periodo 2026-2030. Vietnam se propone lograr un crecimiento anual del 14-15% en ventas minoristas y servicios, un 23-25% en comercio electrónico y reducir los costos logísticos al 12-15% del PIB.

El viceprimer ministro pidió al Ministerio de Industria y Comercio elaborar una Estrategia de Desarrollo del Mercado Interno para la nueva etapa, que será presentada en diciembre de 2026. Asimismo, instó a los ministerios y autoridades locales a eliminar trabas regulatorias, simplificar trámites administrativos, impulsar medidas de estímulo y promover la campaña “Los vietnamitas priorizan los productos vietnamitas”./.

VNA
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