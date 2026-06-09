Política

Cooperación en defensa sigue siendo un pilar fundamental de nexos especiales entre Vietnam y Laos

Vietnam y Laos reafirmaron su sólida cooperación en defensa durante una reunión en Hanoi en el contexto del Foro del Futuro de la ASEAN 2026.

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La cooperación en materia de defensa continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la estrecha vinculación estratégica entre Vietnam y Laos, afirmó el viceprimer ministro y ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, durante una reunión hoy aquí con su homólogo laosiano, general Khamliang Outhakaysone.

Khamliang Outhakaysone acompaña al primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, en su visita oficial a Vietnam y su participación en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN.

Tras felicitar al general Khamliang Outhakaysone por su reciente nombramiento y por el éxito de su visita de trabajo a Vietnam, Phan Van Giang destacó que la cooperación bilateral en defensa se ha desarrollado de manera integral, sustancial y efectiva durante los últimos años.

Respecto a las orientaciones futuras, el titular vietnamita propuso reforzar los intercambios de delegaciones en todos los niveles, especialmente los de alto rango, y mantener la eficacia de los mecanismos de cooperación existentes. Asimismo, abogó por fortalecer la colaboración en asuntos políticos y partidistas, así como coordinar estrechamente la preparación de importantes actividades, entre ellas el tercer Intercambio de Amistad de Defensa Fronteriza entre Vietnam y Laos.

También sugirió que ambos ministerios trabajen conjuntamente en la organización de la reunión anual de los ministros de Defensa de Vietnam, Laos y Camboya, además de un ejercicio militar conjunto centrado en la respuesta a desafíos de seguridad no tradicionales.

Con vistas a 2027, año en que se conmemorará el 65.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas y los 50 años de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre Vietnam y Laos, Phan Van Giang instó a diseñar actividades significativas en el marco del Año de la Amistad y la Solidaridad entre ambos países.

El dirigente vietnamita también pidió mantener una estrecha coordinación en las labores de búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de soldados y expertos voluntarios vietnamitas caídos en Laos, y expresó su deseo de seguir contando con el apoyo del Ministerio de Defensa laosiano en esta tarea humanitaria.

En la ocasión, Phan Van Giang invitó al general Khamliang Outhakaysone, así como a oficiales y empresas de la industria de defensa de Laos, a participar y exhibir sus productos en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre de 2026.

Al agradecer la invitación, el ministro de Defensa de Laos reafirmó el valor de la amistad tradicional entre ambos países y señaló que los encuentros e intercambios periódicos entre los dos ministerios han contribuido de manera significativa al fortalecimiento de la cooperación bilateral en defensa.

Khamliang Outhakaysone destacó además los resultados alcanzados en ámbitos como los intercambio de delegaciones e información, las patrullas fronterizas conjuntas, la formación de personal y la cooperación en la búsqueda y repatriación de los restos de mártires vietnamitas.

Expresó finalmente su confianza en que ambos ministerios continúen implementando de manera efectiva los acuerdos de cooperación existentes, profundizando aún más los vínculos de defensa entre Vietnam y Laos en beneficio de los dos países./.

VNA
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