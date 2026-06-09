Copa Mundial 2026: Empresa conjunta de Viettel en Laos adquiere los derechos de transmisión

Vientiane (VNA) - Star Telecom (Unitel), empresa conjunta entre el Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones Viettel de Vietnam y su socio laosiano, celebró en Vientiane la ceremonia de lanzamiento oficial de los derechos de transmisión en directo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Laos.



El acontecimiento marca un hito histórico al constituir la primera vez que una firma de telecomunicaciones en el país vecino negocia con éxito de forma autónoma y adquiere la totalidad de los derechos de emisión de una cita mundialista. Como gran noticia para los aficionados, la entidad decidió transmitir de forma completamente gratuita los 104 partidos del torneo en todas sus plataformas tecnológicas.



Según el acuerdo oficial firmado con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Unitel posee los derechos de transmisión de manera íntegra y exclusiva en todo el territorio laosiano. Este paquete premium abarca los derechos de televisión terrestre, por cable y satélite; la difusión por radio; los derechos digitales en internet, dispositivos móviles y redes sociales; así como las proyecciones públicas. Con estas prerrogativas, la compañía controlará la organización de zonas de visualización colectiva a nivel nacional para proteger los derechos de autor y fomentar espacios comunitarios.



Para ofrecer la mejor experiencia a la audiencia, la empresa transmitirá el certamen a través de LaoTV, una plataforma de entretenimiento digital y ecosistema de contenidos desarrollado por la propia firma.



Además de la señal en vivo, los usuarios contarán con servicios de video bajo demanda para repasar los momentos más destacados y goles. Unitel también se comprometió a realizar inversiones en la producción de contenidos, incluidos estudios modernos, boletines informativos y programas de análisis con la participación de expertos, entrenadores y exfutbolistas.



Durante su discurso, el teniente general Saichay Kommasith, viceministro de Defensa de Laos, repasó la trayectoria de 16 años de la entidad, desde la instalación de las primeras estaciones de transmisión en zonas remotas y fronterizas hasta consolidarse como la mayor infraestructura de telecomunicaciones de Laos en 2026.



Actualmente, la red cubre el 91% del territorio nacional y lleva señal móvil de alta calidad al 89% de las áreas rurales. La corporación genera más de 25 mil empleos directos e indirectos, aporta millones de dólares al presupuesto estatal y apoya los programas gubernamentales de transformación digital y bienestar social, tales como la construcción de escuelas y hospitales.



El directivo enfatizó que, más allá de la rentabilidad comercial, esta iniciativa representa un obsequio de gratitud hacia el pueblo laosiano por su confianza durante más de una década, permitiendo que cualquier ciudadano, ya sea en la capital Vientiane o en las aldeas más distantes, disfrute de la máxima fiesta del balompié sin barreras financieras.



La fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será un torneo histórico al ser coorganizado por tres naciones norteamericanas (Estados Unidos, Canadá y México) y expandir su formato de 32 a 48 equipos.



Debido a la diferencia horaria, los partidos se disputarán en la franja desde altas horas de la noche hasta la mañana del día siguiente en el huso horario de Vientiane, del 11 de junio al 19 de julio de 2026, iniciando con el encuentro entre México y Sudáfrica.



De cara al futuro, Unitel ratificó su compromiso de mantener el liderazgo en el sector, siendo pionera en la investigación y aplicación de tecnologías avanzadas como la red 5G y el Internet de las cosas (IoT), con el objetivo de elevar la calidad de vida de la población y contribuir a la prosperidad sostenible de Laos./.

VNA