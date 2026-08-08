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Corea del Sur destina 250 millones a nuevo polo turístico ligado al legado vietnamita

Corea del Sur invertirá unos 250 millones de dólares en el Valle K-Vietnam, un proyecto turístico y cultural basado en el legado histórico vietnamita.

Estatua del rey Ly Thai To en Bonghwa. (Foto: VNA)
Estatua del rey Ly Thai To en Bonghwa. (Foto: VNA)

Seúl (VNA) - Corea del Sur invertirá 347,6 mil millones de wones (unos 250 millones de dólares) en el desarrollo del “Valle K-Vietnam” en Bonghwa, provincia de Gyeongsang del Norte, con el objetivo de convertir el legado histórico del príncipe vietnamita Ly Long Tuong y sus descendientes en un nuevo atractivo turístico y cultural.

El Ministerio de Pymes y Startups de Corea del Sur designó el 6 de agosto a Bonghwa como Zona Especial para el Desarrollo del Valle K-Vietnam, en el marco de su programa de desarrollo de zonas especiales locales.

La iniciativa comprende ocho proyectos que se ejecutarán entre 2026 y 2030, entre ellos el propio Valle K-Vietnam, una zona turística alrededor del lago Changpyeong, una granja inteligente y un complejo de turismo de bienestar.

Para acelerar su implementación, las autoridades surcoreanas aplicarán mecanismos especiales en materia de inmigración, ordenación territorial y vivienda, con el fin de facilitar el desarrollo de infraestructuras y atraer nuevas inversiones.

El proyecto se basa en el legado histórico del príncipe Ly Long Tuong y de los descendientes del clan Ly Hoa Son en Corea del Sur. Bonghwa conserva diversos vestigios relacionados con esta historia, entre ellos el complejo ancestral Chunghyodang.

Las autoridades surcoreanas esperan que el Valle K-Vietnam contribuya a dinamizar la economía local y, al mismo tiempo, se convierta en un nuevo espacio para fortalecer los intercambios culturales e históricos entre Corea del Sur y Vietnam./.

VNA
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