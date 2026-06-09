Creación de un ecosistema de recursos humanos en ciberseguridad en Vietnam

Hanoi (VNA) - El proceso de transformación digital se expande aceleradamente en todos los sectores, lo que genera una demanda cada vez mayor de profesionales especializados en ciberseguridad en Vietnam, al igual que en el resto del mundo.



Sin embargo, mientras las amenazas informáticas se vuelven más sofisticadas, el país indochino enfrenta una brecha considerable entre las necesidades reales y la capacidad formativa, lo que plantea la urgencia de construir un ecosistema de capital humano sólido para salvaguardar el espacio digital nacional.



De acuerdo con la Asociación Nacional de Ciberseguridad (NCA), la frecuencia y el nivel de los ataques cibernéticos aumentan de forma constante con tácticas refinadas dirigidas a infraestructuras digitales esenciales, datos personales y servicios públicos.



Los expertos pronostican que el país registrará un déficit de más de 700 mil profesionales en este campo en los próximos años.



Ante esta situación, el Gobierno ha promulgado programas estratégicos como el proyecto “Formación de recursos humanos en ciberseguridad hasta 2025, con visión hacia 2030”. Si bien anteriormente este sector concernía principalmente a corporaciones tecnológicas y financieras, hoy en día todas las esferas sociales lo requieren, especialmente el sector público y las pequeñas y medianas empresas, considerados aún zonas vulnerables en seguridad de la información.



Al explicar la escasez de recursos humanos, el rector de la Universidad Politécnica de la Universidad de Da Nang, doctor Nguyen Huu Hieu, señaló que el mayor desafío actual es la falta de un marco de competencias profesionales unificado, estándares de egreso claros y mecanismos de evaluación práctica alineados con normas internacionales como ISO/IEC 27001 o el Marco de Ciberseguridad del NIST.



Asimismo, el director del Instituto de Tecnología de la Información de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, doctor Nguyen Truong Thang, apuntó que los programas actuales se ejecutan de manera apresurada en universidades clave, la disponibilidad de profesores que combinen docencia con experiencia práctica es insuficiente y la infraestructura de laboratorios especializados sigue siendo limitada frente a la costosa inversión que exige la integración de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA), los macrodatos y la computación en la nube.



Frente a este panorama, la Resolución N.º 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances decisivos en ciencia, tecnología, innovación y la transformación digital nacional ratificó que la ciberseguridad y la protección de los datos digitales constituyen pilares fundamentales e inseparables de la transformación digital y de la soberanía nacional.



El vicerrector de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi, doctor Nguyen Hai Dang, enfatizó que en los próximos cinco a diez años los planes de estudio deberán enfocarse en el concepto de “seguridad por diseño” (toma de conciencia desde el diseño de sistemas y algoritmos) y priorizar la simulación de ataques y defensas en entornos reales.



Los especialistas coinciden en que la solución radica en una triple hélice de cooperación: el Estado debe actuar como el “arquitecto jefe” definiendo estrategias, estandarizando certificaciones y ofreciendo políticas de incentivos atractivas; las universidades deben convertirse en creadoras de conocimiento digital potenciando la cooperación internacional; y las empresas de tecnología, bancos y centros de datos deben integrarse como socios estratégicos desde el diseño curricular hasta la capacitación docente, reduciendo así la brecha entre las aulas y el mercado laboral.



En la era digital, invertir en el capital humano para la ciberseguridad equivale a hacerlo en la autonomía digital y la soberanía del país./.

VNA