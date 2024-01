Hanoi (VNA)- La Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam ( VUFO ) organizó hoy en Hanoi un encuentro amistoso con motivo de la llegada del Año Nuevo Lunar Tet ), al cual asistieron funcionarios de ministerios, departamentos y órganos centrales y locales, embajadores y diplomáticos de otros países, así como representantes de organizaciones internacionales e instituciones no gubernamentales extranjeras.En la cita, el presidente de la VUFO, Phan Anh Son, revisó los destacados logros de su entidad durante el año pasado y subrayó que las actividades de diplomacia popular de la Unión coadyuvó efectivamente a las labores de relaciones exteriores de alto nivel de los dirigentes del Partido y del Estado, lo que ayudó a crear una base social positiva y promover la amistad y cooperación con los países.Indicó que en 2023, organizaciones no gubernamentales extranjeras aportaron cerca de 228 millones de dólares a la implementación de programas y proyectos en Vietnam.Además, agradeció a las embajadas, misiones de representación diplomática, organismos internacionales, empresas extranjeras e instituciones no gubernamentales foráneas en Vietnam, por su apoyo y colaboración.Anh Son afirmó que la VUFO realizará todos los planes y tareas fijados para 2024, en un esfuerzo por cultivar relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y los pueblos de otros países, a fin del desarrollo nacional, así como la paz, la estabilidad, el desarrollo sostenible y el progreso social en el mundo./.