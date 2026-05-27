Cumbre Vietnam-Asia DX 2026: Soluciones tecnológicas para impulsar un crecimiento de dos dígitos

Hanoi (VNA) – La Asociación Vietnamita de Software y Servicios de Tecnología de la Información (VINASA) celebró hoy en Hanoi un seminario centrado en las soluciones tecnológicas destinadas a afrontar los principales desafíos del desarrollo y promover un crecimiento económico de dos dígitos.



Durante su intervención en el evento, enmarcado en la Cumbre Vietnam-Asia DX 2026, Nguyen Thi Thu Giang, vicepresidenta y secretaria general de VINASA, destacó que el mundo atraviesa una etapa de transformación sin precedentes impulsada por la inteligencia artificial (IA), el big data, la automatización, la tecnología de semiconductores, las nuevas energías y las plataformas digitales de nueva generación. Según explicó, estos avances no solo están dando origen a nuevas industrias, sino que también están redefiniendo los modelos de crecimiento, la competitividad y la posición de cada país dentro de las cadenas globales de valor.



Gracias a su rápido desarrollo y a su creciente peso en la economía nacional, la economía digital se consolida como uno de los principales motores de crecimiento de Vietnam. Actualmente, aporta más del 14 % del PIB y avanza con rapidez hacia la meta de representar el 30 % para 2030. En 2025, se estimaba que los ingresos de la industria tecnológica digital alcanzarían los 198 mil millones de dólares, con más de 75 mil empresas del sector operando en todo el país.



La necesidad de garantizar un crecimiento rápido y sostenible plantea desafíos inéditos, especialmente en torno a cómo Vietnam podrá concretar su aspiración de alcanzar tasas de crecimiento de dos dígitos en esta nueva etapa de desarrollo. En ese contexto, la tecnología digital ha dejado de ser una opción asociada a las tendencias para convertirse en una infraestructura esencial para el crecimiento, la productividad y la innovación.



De acuerdo con expertos y representantes de empresas tecnológicas, el fortalecimiento de la infraestructura digital, el aprovechamiento eficiente de los datos y la aceleración en la aplicación de la IA serán factores decisivos para alcanzar ese objetivo.



Vietnam figura actualmente entre los países líderes del Sudeste Asiático en acceso y adopción de la IA, lo que refleja el gran potencial del país para aprovechar las nuevas tecnologías en favor del desarrollo socioeconómico. Paralelamente, el ecosistema nacional de empresas tecnológicas muestra un creciente grado de madurez, dominando progresivamente tecnologías clave y desarrollando plataformas y soluciones aplicadas a múltiples sectores.



En particular, el auge de la IA generativa y de los modelos de IA a gran escala está impulsando la innovación, elevando la productividad, optimizando las operaciones y facilitando la automatización. Muchos especialistas consideran que la IA se convertirá en la nueva “infraestructura de productividad” de la economía digital durante la próxima década.



Subrayó que las empresas vietnamitas de tecnología digital desempeñarán un papel especialmente relevante, no solo como proveedoras de soluciones, sino también como impulsoras de una nueva competitividad para la economía nacional.



Como parte de su estrategia nacional de desarrollo hacia 2030, Vietnam se ha fijado el objetivo de impulsar simultáneamente tres pilares: gobierno digital, economía digital y sociedad digital.



En el ámbito del gobierno digital, el país busca construir un modelo de administración pública inteligente, basado en la gestión y gobernanza de datos, además de elevar la calidad de los servicios públicos. Para 2030, Vietnam aspira a digitalizar el 100 % de los servicios públicos de principio a fin.



Se prevé que la economía digital aporte alrededor del 30 % del PIB nacional para 2030.



Por su parte, el pilar de la sociedad digital se orienta a fortalecer las competencias digitales de la ciudadanía y promover una cultura de comportamiento responsable en el ciberespacio, sentando así las bases para una transformación digital integral.



Ngo Thanh Hien, director de tecnología de IBM Vietnam, afirmó que estos objetivos representan al mismo tiempo desafíos y motores de crecimiento que abren amplias oportunidades para que las empresas digitales acompañen al país en su proceso de desarrollo. A su juicio, para garantizar un crecimiento de dos dígitos, Vietnam necesita construir nuevos modelos económicos sustentados en el conocimiento, los datos y la infraestructura digital.



Asimismo, remarcó que la seguridad de la información y la ciberseguridad deben ocupar un lugar prioritario dentro del proceso de transformación digital. Los expertos participantes en el seminario coincidieron en la necesidad de que Vietnam desarrolle plataformas tecnológicas capaces de proteger los datos desde su origen y perfeccione el marco legal relacionado con los datos, la ciberseguridad y la IA, con el fin de garantizar la seguridad de todo el ecosistema digital./.



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